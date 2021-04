Découvrez le gameplay de Hot Wheels Unleashed !

Partager Facebook

Vivez des courses déchaînées et palpitantes dans Hot Wheels Unleashed™.

Milestone a dévoilé une vidéo de gameplay époustouflante pour Hot Wheels Unleashed™, leur prochain jeu de course arcade. Le titre est prévu sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch et PC avec une sortie le 30 septembre 2021. Hot Wheels Unleashed sera également disponible sur Steam et l’Epic Games Store.

Glissades, turbos et sauts ne sont que quelques-uns des éléments qui feront de chaque course de Hot Wheels Unleashed un souvenir mémorable, de la ligne de départ à celle d’arrivée. Lors d’une présentation en direct qui a eu lieu hier soir, le producteur exécutif de Milestone, Michele Caletti, et le concepteur principal du jeu, Federico Cardini, ont permis aux fans d’en découvrir plus sur les fonctionnalités et le contenu unique du jeu.

Cet extrait frénétique de gameplay a également été l’occasion de découvrir les six premiers véhicules du jeu, qui en comptera plus de 60 dès sa sortie. Les premières voitures dévoilées sont : Rodger Dodger™, Twin Mill™, Rip Rod™, Night Shifter™, Dragon Blaster™ et Sharkruiser™.

Les fans ont pu assister à une vidéo de plus de deux minutes de course intense dans les décors impressionnants du Garage. Les futurs pilotes ont pu y découvrir les défis inattendus auxquels ils seront confrontés et avoir un aperçu des nombreuses surprises qui les attendent, à l’image des pièces de circuit spéciales.

Hot Wheels Unleashed propose aux joueurs l’opportunité de conduire, comme si ils jouaient avec les petites voitures de la célèbre marque de jouets. Le gameplay du jeu comprend des courses emplies d’adrénaline, ainsi qu’un large éventail de voitures Hot Wheels, chacune possédant son propre niveau de rareté et ses caractéristiques que les joueurs peuvent personnaliser avec divers revêtements. De plus, ils retrouveront des circuits à couper le souffle, situés dans des lieux de vie quotidienne, composés de parcelles de piste spéciales et d’objets interactifs. Le jeu propose également une fonctionnalité d’édition de circuits révolutionnaire, permettant aux joueurs de personnaliser des parcours dans n’importe quel environnement et de les partager avec la communauté du jeu.