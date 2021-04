Retour sur la bêta de Knockout City en chiffres

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La bêta cross-play a permis aux joueurs de jouer ensemble entre amis et de se lancer dans l’action avant le lancement du jeu le 21 mai… et ils ne se sont pas fait prier !

Avec plus d’un million de téléchargements, 116 millions de minutes jouées et 93,7 millions de minutes regardées sur Twitch, il va sans dire que les joueurs ont profité de l’occasion pour maîtriser l’art de lancer, attraper, passer et esquiver tout en s’amusant.

D’autres chiffres ont été rassemblés dans l’infographie ci-dessous et dans le cas où vous auriez manqué cette occasion d’essayer le jeu, un autre essai gratuit sera accessible au lancement de Knockout City le 21 mai. La version d’essai gratuite sera disponible pour une durée limitée pendant laquelle le jeu complet sera jouable sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Origin, Steam et Epic Games Store) et PlayStation 5 et Xbox Series X|S via rétrocompatibilité.