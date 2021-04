The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV est désormais disponible sur Nintendo Switch !

NIS America est heureux d’annoncer que The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV est désormais disponible sur Nintendo Switch™. L’ultime chapitre tant attendu de cette épopée épique est enfin disponible et vient poursuivre la saga Trails of Cold Steel !

À propos du jeu:

L’Empire d’Erebonia est au bord de la guerre ! L’histoire de Trails of Cold Steel IV, se déroule peu de temps après la fin du troisième opus. Nos héros de la Classe VII se retrouvent seuls face à l’Empire, dans une tentative d’arrêter son ascension vers une domination totale. Rean Schwarzer, héros de la guerre civile d’Erebonia et professeur de la Classe VII, a subitement disparu. Il est du devoir des étudiants de la Classe VII, anciens comme nouveaux, de se réunir avec les héros de tout le continent. Ils représentent le dernier espoir de ce monde, pour lui éviter la destruction totale.

Caractéristiques :