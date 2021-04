LA BÊTA OUVERTE DE FINAL FANTASY XIV ONLINE ARRIVE SUR PLAYSTATION 5, ACCOMPAGNÉE DE LA MISE À JOUR 5.5

Partager Facebook

SQUARE ENIX® prépare aujourd’hui l’arrivée de la prochaine grande aventure de FINAL FANTASY® XIV avec la sortie de la mise à jour 5.5. Cette mise à jour, appelée « Death Unto Dawn », propose le grand final de l’épopée à ce jour, qui à son tour introduira Endwalker™, la quatrième extension du jeu, ainsi que le très attendu troisième chapitre de YoRHa: Dark Apocalypse, le raid en alliance inspiré de NieR et imaginé par ses créateurs invités pour l’occasion, Yosuke Saito et YOKO TARO. Cette mise à jour propose aussi du nouveau contenu de combat, des mises à jour du système, et plus.

Aujourd’hui voit également le lancement de la bêta ouverte de la version PlayStation®5 de FINAL FANTASY XIV Online. Les joueurs peuvent s’attendre à des améliorations de la fréquence d’images, des temps de chargement et la 4K, cette version proposera également la technologie haptique DualSense, de nouveaux trophées et l’audio 3D.

Les joueurs possédant la version Playstation 4 de FINAL FANTASY XIV Online pourront passer à la version Playstation 5 sans frais supplémentaires au début de la période de bêta ouverte, alors que les nouveaux joueurs voulant faire l’expérience du jeu sur Playstation 5 pourront profiter de l’essai gratuit. La version complète du jeu sera disponible sur Playstation 5 dès la fin de la bêta ouverte.

Plus d’informations sur la mise à jour 5.5 ci-dessous :

Nouvelles quêtes de l’épopée – La paix à venir est menacée tandis que Fandaniel et les Télophores complotent pour précipiter l’apocalypse et que d’inquiétantes tours surgissent partout en Éorzéa. Les Héritiers vont-ils réussir à déjouer les plans des agents du chaos avant qu’il ne soit trop tard ?

– La paix à venir est menacée tandis que Fandaniel et les Télophores complotent pour précipiter l’apocalypse et que d’inquiétantes tours surgissent partout en Éorzéa. Les Héritiers vont-ils réussir à déjouer les plans des agents du chaos avant qu’il ne soit trop tard ? Nouveau raid en alliance : La tour de la Contingence – L’histoire qui avait débuté par la rencontre entre le Guerrier des Ténèbres et l’androïde en blanc 2P ne cesse de s’accélérer depuis l’entrée en scène de son homologue en noir, 2B. Une à une, les révélations s’enchaînent ; reste à découvrir si celles-ci sont synonymes d’espoir ou de désolation…

L’histoire qui avait débuté par la rencontre entre le Guerrier des Ténèbres et l’androïde en blanc 2P ne cesse de s’accélérer depuis l’entrée en scène de son homologue en noir, 2B. Une à une, les révélations s’enchaînent ; reste à découvrir si celles-ci sont synonymes d’espoir ou de désolation… « La complainte de Werlyt », le grand final – L’Arme Diamant, le dernier prototype des puissantes machines de guerre garlemaldaises est le résultat d’innombrables sacrifices et de souffrances sans nom. Lorsque le triomphe ultime du monstrueux projet Armes de la 7e légion s’abattra sur Werlyt, qui va survivre et qui va périr ?

– L’Arme Diamant, le dernier prototype des puissantes machines de guerre garlemaldaises est le résultat d’innombrables sacrifices et de souffrances sans nom. Lorsque le triomphe ultime du monstrueux projet Armes de la 7e légion s’abattra sur Werlyt, qui va survivre et qui va périr ? Nouveau défi : Tillac des Cirrus – Gaius et le Guerrier de la Lumière s’envolent à bord de la dernière création de Cid pour affronter l’ultime Arme de l’Empire. Les joueurs peuvent défier l’effrayante Arme Diamant en mode normal et extrême.

Gaius et le Guerrier de la Lumière s’envolent à bord de la dernière création de Cid pour affronter l’ultime Arme de l’Empire. Les joueurs peuvent défier l’effrayante Arme Diamant en mode normal et extrême. Nouveau donjon : Paglth’an – Les joueurs pourront participer à ce donjon avec leurs camarades aventuriers ou une équipe de personnages non joueurs grâce au système d’adjuration.

– Les joueurs pourront participer à ce donjon avec leurs camarades aventuriers ou une équipe de personnages non joueurs grâce au système d’adjuration. Quêtes de « Garde-la-Reine » – Cette mise à jour propose une nouvelle zone, Zadnor, une augmentation de la limite de niveau de rang de résistance, et les toutes dernières améliorations des armes de la résistance, et plus encore.

– Cette mise à jour propose une nouvelle zone, Zadnor, une augmentation de la limite de niveau de rang de résistance, et les toutes dernières améliorations des armes de la résistance, et plus encore. Nouveau défi irréel – Léviathan est le dernier Primordial à revenir encore plus puissant de A Realm Reborn pour terroriser 80 héros et mettre leur valeur à l’épreuve pour gagner des récompenses uniques.

– Léviathan est le dernier Primordial à revenir encore plus puissant de A Realm Reborn pour terroriser 80 héros et mettre leur valeur à l’épreuve pour gagner des récompenses uniques. Mises à jour pour les artisans – Les artisans de haut niveau trouveront dans la mise à jour 5.5 des outils uniques et des hauts faits spéciaux.

Les artisans de haut niveau trouveront dans la mise à jour 5.5 des outils uniques et des hauts faits spéciaux. Reconstruction d’Ishgard – Une nouvelle ère commence pour Ishgard, alors que des dignitaires venus de tout Éorzéa arrivent à Azurée pour participer à la grande célébration de cet événement mémorable. Les joueurs pourront obtenir des récompenses en participant à des événements dédiés aux récolteurs et aux artisans et qui auront lieu pendant la durée de la fête.

– Une nouvelle ère commence pour Ishgard, alors que des dignitaires venus de tout Éorzéa arrivent à Azurée pour participer à la grande célébration de cet événement mémorable. Les joueurs pourront obtenir des récompenses en participant à des événements dédiés aux récolteurs et aux artisans et qui auront lieu pendant la durée de la fête. Mise à jour du mode exploration – Le mode exploration sera étendu à tous les donjons de niveau 70. Il permet aux joueurs d’explorer les donjons sans risque pour y faire des captures d’écran avec leurs montures et leurs mascottes, et d’utiliser désormais les actions d’interprétation dans les donjons, comme jouer d’un instrument de musique.

Le mode exploration sera étendu à tous les donjons de niveau 70. Il permet aux joueurs d’explorer les donjons sans risque pour y faire des captures d’écran avec leurs montures et leurs mascottes, et d’utiliser désormais les actions d’interprétation dans les donjons, comme jouer d’un instrument de musique. Mise à jour de Nouvelle partie + – Revivez encore plus de vos aventures passées lors de la mise à jour 5.5 avec l’ajout d’Éden, la Complainte de Werlyt et d’autres extraits de « Sur le chemin du retour des Héritiers ». Les quêtes de l’épopée de la mise à jour 5.4 à la mise à jour 5.5 et YoRHa: Dark Apocalypse seront également ajoutés à Nouvelle Partie + avec la mise à jour 5.55.

Revivez encore plus de vos aventures passées lors de la mise à jour 5.5 avec l’ajout d’Éden, la Complainte de Werlyt et d’autres extraits de « Sur le chemin du retour des Héritiers ». Les quêtes de l’épopée de la mise à jour 5.4 à la mise à jour 5.5 et YoRHa: Dark Apocalypse seront également ajoutés à Nouvelle Partie + avec la mise à jour 5.55. Nouvelles commandes spéciales – La maison Durendaire est considérée comme la plus grande des maisons d’Ishgard, et le comte Charlemend est à sa tête. Et lorsqu’un étrange émissaire apparaît à Azurée, il est difficile d’ignorer sa présence. Pour quelle raison cet homme est-il venu visiter le quartier fraîchement bâti ?

– La maison Durendaire est considérée comme la plus grande des maisons d’Ishgard, et le comte Charlemend est à sa tête. Et lorsqu’un étrange émissaire apparaît à Azurée, il est difficile d’ignorer sa présence. Pour quelle raison cet homme est-il venu visiter le quartier fraîchement bâti ? Actions d’interprétation – Un nouvel instrument sera ajouté lors de la mise à jour 5.55.

– Un nouvel instrument sera ajouté lors de la mise à jour 5.55. Ajustement des actions de job pour le JcJ et PvE, nouvelles commandes spéciales, nouvelles montures et plus…

Plus d’informations à propos du Fan Festival numérique FINAL FANTASY XIV 2021 qui se tiendra du 15 au 16 mai ont également été données. Le 15 mai, les fans peuvent s’attendre à une importante annonce concernant Endwalker, un panel des développeurs et un récital de piano. Le 16 mai apportera son lot de surprises, ainsi qu’une Lettre du Producteur Live et un concert de THE PRIMALS. Pour en savoir plus sur le Fan Festival numérique FINAL FANTASY XIV 2021, veuillez consulter le site officiel : https://fanfest.finalfantasyxiv.com/2021/eu/

La quatrième extension pour la saga FINAL FANTASY XIV Online saga, Endwalker, annoncée récemment, est prévue pour l’automne 2021 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et Mac. Endwalker est la conclusion de l’histoire d’Hydaelyn et Zordiarche, et verra les Guerriers de la Lumière affronter la pire calamité qu’ils n’aient jamais connue, proposera une abondance de nouveautés, comme de multiples jobs, une augmentation de la limite de niveau, de vastes zones à explorer et des défis à relever, ou encore du contenu pour les récolteurs et les artisans.

Bande-annonce de FINAL FANTASY XIV: Endwalker : https://www.youtube.com/watch?v=HsVraq-v0JI

Visitez le site officiel de FINAL FANTASY XIV: Endwalker ici : https://fr.finalfantasyxiv.com/endwalker/

Avec plus de 22 millions de joueurs enregistrés, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour les nouveaux arrivants de commencer leur aventure sur FINAL FANTASY XIV Online, la saga encensée par la critique. L’essai gratuit récemment étendu contient désormais tout le contenu des extensions A Realm Reborn™ et Heavensward™ (et jusqu’à la mise à jour 3.56), ainsi qu’une race jouable supplémentaire (Ao Ra), et trois jobs supplémentaires (chevalier noir, astromancien et machiniste). Les joueurs de l’essai gratuit peuvent profiter de centaines d’heures de jeu aux multiples récompenses et vivre une histoire équivalente à deux titres complets de FINAL FANTASY sans aucune limite de temps.