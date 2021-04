Oculus Gaming Showcase annoncé

Partager Facebook

Oculus a pris rendez-vous avec les gamers dans quelques jours pour le premier évènement entièrement dédié à son catalogue de jeux vidéo.

De mémoire, la dernière fois qu’Oculus avait fait de grosses annonces, c’était lors d’un Facebook Connect qui englobait l’ensemble des futures sorties du groupe, à la suite des Oculus Connect, auparavant uniquement dédiés aux casques VR. Mais il y a du nouveau.

Un Oculus Gaming Showcase vient d’être annoncé pour la semaine prochaine. Il se déroulera dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 avril à minuit, heure de par chez nous, sur Twitch, Facebook et Youtube. Le tout dédié uniquement à ses jeux vidéo, sans parler des casques. Oculus promet quelques inédits et surprises au passage.

On aura aussi droit à la présence de Cloudhead Games (Pistol Whip), Ready at Dawn (Lone Echo II) et ILMxLAB (Star Wars: Tales from the Galaxy Edge), tandis que The Walking Dead: Saints & Sinners devrait également être de la partie. On devrait donc faire quelques belles découvertes pour l’occasion.