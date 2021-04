Les mort-vivants envahissent Sharandar dans Épisode 2 : La gardienne des âmes

Partager Facebook

La mise à jour sortira le 13 mai sur PlayStation®4 et Xbox One

Perfect World Entertainment et Cryptic Studios ont le plaisir d’annoncer que l’Épisode 2 : La gardienne des âmes, le second des trois épisodes de Sharandar, la nouvelle extension de Neverwinter en trois épisodes, est désormais disponible sur PC (Steam, Epic Games Store et Arc), et sortira le 13 mai sur Xbox One et PlayStation®4.

La gardienne des âmes marque une nouvelle évolution des terres mystiques de Sharandar, découvertes en jeu lors de la toute première extension en 2013 : Fury of the Feywild. Elle enverra les aventuriers au Jardin ravivé pour découvrir pourquoi les morts ont pris possession de la zone. Ce nouvel épisode apportera du nouveau pour Sharandar, dont de nouvelles rencontres héroïques et de nouvelles zones d’aventure à explorer dans un décor retravaillé, une nouvelle guenaude menaçante, de nouvelles quêtes et récompenses et bien plus encore !

Regardez la bande-annonce de Neverwinter : Sharandar – Épisode 2 : La gardienne des âmes ici :

Au cours de l’épisode 2, La gardienne des âmes, les joueurs découvriront que si la corruption a bien reculé à Sharandar, une nouvelle ombre plane sur les forêts du Jardin ravivé. Une après l’autre, les anciennes tombes sont exhumées, et les Éladrins d’antan marchent à nouveau sur ce monde, sous la forme de morts-vivants. Ces guerriers réanimés sont accompagnés d’elfes d’Iliyanbruen corrompus par Mathilda Soulstealer, une guenaude nocturne venue de temps oubliés qui peut drainer l’essence vitale de toute créature. Pour purger le Jardin ravivé envahi de morts-vivants, les aventuriers de Neverwinter devront s’allier une fois de plus aux elfes de la Nouvelle Sharandar et vaincre la terrible guenaude nocturne.

Au cours de cette nouvelle campagne, les joueurs découvriront les repaires de l’armée commandée par la guenaude à travers le Jardin ravivé. Ces périples leur feront affronter les plus coriaces serviteurs de la guenaude lors de rencontres héroïques de haut vol menant à des primes juteuses. La rencontre « Cauchemars ambulants » demandera aux aventuriers d’abattre le terrible Gardien des cauchemars pour libérer des elfes captifs avant qu’ils ne soient changés en morts-vivants. Ceux qui parviendront à terminer ces épreuves recevront des récompenses épiques de la part des elfes de Sharandar, tels que de l’équipement pour compagnon et des anneaux aux pouvoirs encore jamais vus.

L’ Épisode 2 : La gardienne des âmes ajoute une grande quantité de contenus à explorer sur PC. La liste exhaustive des fonctionnalités incluses dans la mise à jour d’aujourd’hui comprend :

Le Jardin ravivé : explorez une toute nouvelle version du Jardin ravivé de la zone d’aventure de Sharandar, où les serviteurs morts-vivants de la Guenaude nocturne terrorisent les vivants.

: explorez une toute nouvelle version du Jardin ravivé de la zone d’aventure de Sharandar, où les serviteurs morts-vivants de la Guenaude nocturne terrorisent les vivants. Repaire de la Guenaude nocturne : cette infâme créature a établi son repaire dans une antique crypte d’Illefarn où elle accumule les âmes qu’elle dérobe. Les gardiens d’outre-tombe ne manquent pas dans cette sépulture !

: cette infâme créature a établi son repaire dans une antique crypte d’Illefarn où elle accumule les âmes qu’elle dérobe. Les gardiens d’outre-tombe ne manquent pas dans cette sépulture ! Campagne de la gardienne des âmes : commencez la seconde partie de la campagne de Sharandar pour obtenir de nouvelles récompenses, dont des ensembles d’armure pour compagnon, ainsi que des anneaux dotés de pouvoirs inédits sur Neverwinter.

: commencez la seconde partie de la campagne de Sharandar pour obtenir de nouvelles récompenses, dont des ensembles d’armure pour compagnon, ainsi que des anneaux dotés de pouvoirs inédits sur Neverwinter. Nouvelles rencontres héroïques : quatre nouvelles rencontres de haut niveau sont apparues dans le Jardin ravivé, une majeure et trois mineures. Les aventuriers qui sauront en triompher recevront des Sceaux de féerie, qu’ils pourront échanger contre l’équipement de l’aïeule.

: quatre nouvelles rencontres de haut niveau sont apparues dans le Jardin ravivé, une majeure et trois mineures. Les aventuriers qui sauront en triompher recevront des Sceaux de féerie, qu’ils pourront échanger contre l’équipement de l’aïeule. Nouvelles primes : la menace des guenaudes grandit et leurs champions sèment le chaos. Les elfes de la Nouvelle Sharandar n’hésiteront pas à récompenser les aventuriers qui auront le courage de prendre les armes et de ramasser les trophées de guerre.

Le troisième et dernier épisode, La Cour odieuse, conclura l’intrigue de Neverwinter : Sharandar et l’évolution de son environnement. De plus amples détails sur la sortie et le contenu de cet ultime chapitre seront bientôt révélés.