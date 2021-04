De nouvelles cartes arrivent ce printemps dans le JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh!

Partager Facebook

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) propose aux duellistes et aux collectionneurs deux nouvelles sorties pour le JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh!. Dans un premier temps, les fans pourront célébrer l’histoire de la franchise avec un set tout en brillance qui offrira aux joueurs une chance de mettre la main sur des classiques, ainsi que de nouveaux soutiens pour neuf thèmes et certaines des plus impressionnantes cartes de l’année avec le retour des Ghost Rares. En mai, trois nouveaux thèmes apporteront un vent de fraîcheur aux mécaniques du Cimetière, à l’Invocation Pendule et à l’Invocation Synchro. Enfin, les duellistes pourront perfectionner leurs stratégies et les mettre à l’épreuve au cours de deux week-ends de Remote Duel.

Le set de collectionneur Fantômes du Passé s’apprête à conférer de nouveaux pouvoirs à neuf thèmes de monstre éprouvés, dont les compétitifs Marionnettes de l’Ombre et Dragunités. Les nouveaux duellistes pourront s’approprier des cartes utiles pour des thèmes qui étaient présents dans les boosters La Rage Fantôme et Vortex Embrasé, comme Raidraptor – Sosie Pie-Grièche, Épée du Brouillard des Chevaliers Fantômes et Dragon Armé LV10. Fantômes du Passé marquera également la première apparition du thème « Solairavalon » de Spectre, tiré de l’ère Yu-Gi-Oh! VRAINS, ainsi que d’une nouvelle stratégie qui n’a jamais été intégrée à une série animée Yu-Gi-Oh!.

Le Ghost Rare Le Dragon Ailé de Râ a fait une apparition surprise l’année dernière dans Duellistes Légendaires : La Rage de Râ, devenant instantanément l’une des cartes les plus recherchées de 2020. Il s’agissait de la première addition Ghost Rare en presque cinq ans, et les collectionneurs auront bientôt l’opportunité d’en dénicher cinq autres dans Fantômes du Passé. Si l’âme des cartes les accompagne, ils pourraient ainsi tomber sur une toute nouvelle Ghost Rare comme Magicien Sombre, Soldat du Lustre Noir – Soldat du Chaos ou Dragon Blanc Alternatif aux Yeux Bleus.

Fantômes du Passé sera disponible le 15 avril et le set complet comprendra 45 nouvelles cartes ains que 87 cartes rééditées : 5 Ghost Rare et 127 Ultra Rares dorées, pour un total de 132 cartes. Chaque boîte contiendra trois paquets Fantômes du Passé de 5 cartes. Prix de vente conseillé : 14,99 €.

Ensuite, le set de boosters Les Anciens Gardiens introduira un trio de nouvelles stratégies, et les duellistes y trouveront également de nombreuses cartes utiles afin de construire des decks autour de ces nouveaux thèmes. Les collectionneurs seront quant à eux ravis de mettre la main sur des Collector Rares, des versions premium de nouvelles cartes et de classiques. L’année passée, les Collector Rares étaient nombreuses dans Le Chaos Toon et L’Impact de la Genèse, et 15 cartes supplémentaires se glisseront dans Les Anciens Gardiens.

Les fans des stratégies de type Reptile seront comblés avec le thème Ogdoadique, un deck Reptile centré sur le Cimetière qui tire parti de la populaire carte magie Pluie de Serpents. Celle-ci sera par ailleurs rééditée, parmi d’autres Reptiles, dans Les Anciens Gardiens. Les monstres Ursatiques apporteront quant à eux un nouvel élan aux monstres Synchro, en inversant l’Invocation Synchro : au lieu d’additionner les niveaux des différentes cartes Synchro, les duellistes devront comparer leur différence. Enfin, les Invocations Pendule font leur grand retour avec le thème musical Solfaccord. Les Solfaccords récompenseront les duellistes qui utilisent à bon escient leurs cartes Pendule, leur offrant différents avantages selon si leurs Échelles Pendule sont égales ou non. Les duellistes qui désirent maîtriser la stratégie Pendule auront de nombreuses occasions de s’améliorer, avec des rééditions comme Luster Pendule, le Dracossassin et Ignister Proéminence, le Dracossassin Destructeur.

Les Anciens Gardiens sera disponible le 7 mai. Le set de boosters complet comprendra 60 cartes : 10 Ultra Rares, 15 Super Rares, et 35 Rares. 15 d’entre elles seront également disponibles en version Collector Rare. Prix de vente conseillé : 3,99 € par booster.

Les duellistes de toute l’Europe sont invités à s’affronter lors des Yu-Gi-Oh! Remote Duel Extravaganzas, sur une sélection de week-ends en avril et mai, annoncés prochainement. Chaque tournoi accueillera des événements ATTACK OF THE GIANT CARD!! ainsi que des compétions Speed Duel, Deck de Structure : Les Chaînes Glaciales, Win-A-Mat et Yu-Gi-Oh! Duel Links. Les joueurs pourront entrer en compétition depuis le confort de leur maison et remporter des prix tels que des cartes Yu-Gi-Oh! géantes, des packs Speed Duel OTS, des pin’s Yu-Gi-Oh! Duel Links et des tapis de jeu Yu-Gi-Oh! exclusifs.

Durant chaque Remote Duel Extravaganza, le Main Event offrira des prix aux plus talentueux duellistes ainsi qu’une chance de concourir dans le Remote Duel Invitational Qualifier de leur région. Les joueurs les mieux placés dans les Qualifiers rejoindront ensuite les prestigieux Remote Duel Invitationals. Gagner une invitation est le seul moyen de remporter des cartes exclusives et de décrocher le titre convoité de « King of Games ».

Pour plus d’informations sur le Jeu Organisé de KONAMI, rendez-vous sur : https://www.yugioh-card.com/fr/events/