Découvrez l’histoire de Siege Survival: Gloria Victis !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ravenscourt est heureux de présenter ce tout nouveau trailer qui lève le voile sur les événements qui entourent le siège d’Edring, tel qu’il est raconté dans le jeu de stratégie et de survie Siege Survival: Gloria Victis, bientôt disponible.

Portée par la voix de John Cavanagh, la vidéo raconte l’histoire d’un petit groupe de civils, assiégés dans le donjon de la ville par l’armée des envahisseurs. Ils aident à ravitailler les dernières troupes qui repoussent l’ennemi, en attendant désespérément l’arrivée d’une force de secours.

En plus de ce trailer, les développeurs ont préparé une vidéo de gameplay commenté, que vous pouvez découvrir ici : https://youtu.be/ucUSTL-qWgc

Siege Survival: Gloria Victis se déroule dans le même univers médiéval que le MMORPG Gloria Victis, le MMO dans lequel des factions médiévales s’affrontent dans des combats réalistes, féroces et sanglants, qui a attiré plusieurs centaines de milliers de joueurs à travers le monde.

Dans Siege Survival, votre pays est envahi par de féroces guerriers venus du nord et votre cité est la proie d’un siège brutal. Assistez un petit groupe de civils piégés dans la dernière forteresse encore debout et qui luttent pour leur survie. Leur sort est entre vos mains.

Si vous ne participez pas directement au combat, la survie des civils et de ce qu’il reste de la cité dépend de vous et de votre capacité, avec les maigres ressources disponibles, à soutenir et à ravitailler les derniers soldats qui protègent les murs.

Le jeu s’articule autour de trois éléments principaux :

Fouiller : en vous aventurant hors de votre donjon, explorez de nuit la ville saccagée pour collecter

des matières premières, des marchandises abandonnées et des armes. Cela est nécessaire si vous souhaitez survivre et tenir le coup assez longtemps pour que les renforts puissent repousser les attaquants.

Artisanat et gestion des ressources : vous aurez besoin de meilleures armes, d’un toit, de nourriture chaude et tout ce qui pourrait vous être utiles. La seule façon de les obtenir est que vous et votre équipe les fabriquiez. Mais les ressources sont rares et vous devrez les gérer judicieusement pour vous en sortir en un seul morceau.

Survivre : pour défendre ce qu’il reste de votre ville, vos troupes fatiguées ont besoin de flèches, d’armes et d’armures, ainsi que de soin pour les blessés. Assurez-vous de l’approvisionnement et du soutien de vos troupes par tous les moyens possibles avant leurs combats, sinon l’ennemi prendra d’assaut votre donjon. De plus, évitez les soldats ennemis lorsque vous sortez dans le No Man’s Land chaque nuit.

Tout cela s’inscrit dans une narration aux nombreux dilemmes moraux qui obligeront régulièrement le joueur à faire des choix difficiles lors de ses excursions dans Edring, alors qu’il tente de sauver sa peau et la cité d’une fin atroce. Soutenir les troupes ou garder les civils en vie ? La décision n’appartient qu’à vous.