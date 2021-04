La Blizzard Arcade Collection passe au niveau supérieur avec deux nouveaux jeux et des fonctionnalités inédites

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Lost Vikings® 2 et RPM Racing™ font leur apparition dans une mise à jour entièrement gratuite.

Cette mise à jour contient notamment deux nouveaux titres, Lost Vikings 2 et RPM Racing, ainsi que des fonctionnalités inédites.

Suite de The Lost Vikings, Lost Vikings 2 plonge de nouveau les trois héros Erik, Baleog et Olaf dans une aventure rocambolesque loin de leur foyer. Le design original du jeu s’agrémente de nouvelles compétences et de deux nouveaux alliés, Fang le loup-garou et Scorch le dragon, qui viendront aider les vikings à résoudre des puzzles toujours plus coriaces pour rentrer chez eux.

RPM Racing, qui n’est pas la suite mais la préquelle de Rock N Roll Racing, inclut tous les fondamentaux du jeu : vue en 3D isométrique, grand choix de véhicules, possibilité d’améliorer les voitures, sauvegarde de la progression de carrière, et des courses endiablées.

Cette mise à jour propose également une sélection de fonctionnalités inédites et d’améliorations de confort pour rendre l’expérience de jeu encore plus passionnante.

La nouvelle galerie de documents conceptuels du Musée en dévoile davantage sur les coulisses du développement des grands classiques de Blizzard Entertainment. Cette galerie permet d’en apprendre plus sur l’évolution des titres, des concepts préliminaires aux produits finis.

Un mode streamer inédit a par ailleurs été ajouté à la Definitive Edition de Rock N Roll Racing. Les joueurs pourront ainsi diffuser leurs sessions au rythme des chansons en version MIDI, sans dénaturer l’ambiance rock’n’roll emblématique du jeu. Un mode multijoueur local pour quatre fait également son apparition.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Blizzard Entertainment.