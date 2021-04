Moose Toys annonce une gamme de jouets Fall Guys: Ultimate Knockout

Partager Facebook

Le fabricant de jouets innovants annonce la toute première gamme de jouets et d’objets de collection provenant du jeu vidéo multijoueur phénomène.

Moose Toys, société innovante dans l’industrie du jouet, lance la toute première ligne de produits Fall Guys: Ultimate Knockout, en partenariat avec Mediatonic et Devolver Digital. Moose est le Master Toy Licensee et entend créer une collection complète pour accompagner le phénomène multijoueur de ces dernières années.

Succès retentissant dès sa sortie en août 2020, Fall Guys a séduit plus de 11 millions de joueurs sur Steam (PC) et s’est imposé, d’après Playstation Europe, comme « le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de l’histoire au niveau mondial ». Fall Guys sortira également sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.

Le rayonnement immense de Fall Guys: Ultimate Knockout vient notamment du fait qu’il ne se prend pas trop au sérieux. Dans le jeu, des dizaines de petits bonbons dodus et colorés se retrouvent en ligne pour une course folle, escalade chaotique permanente qui ne couronne qu’un seul gagnant. Les participants doivent défier les lois de la physique, affronter l’indiscipline chronique de leurs adversaires et faire face à des obstacles bizarres et improbables pour trébucher jusqu’au succès. Les développeurs encouragent même les joueurs à « laisser leur dignité au vestiaire et se préparer aux échecs hilarants qui vont paver leur chemin vers la couronne ! »

« Ce partenariat avec Devolver Digital et Mediatonic est génial, et particulièrement motivant pour nous. Nous sommes honorés d’avoir été choisis pour assouvir la passion des fans du monde entier avec des jouets et des objets de collection de grande qualité. » déclare Joe Smith, Senior Director of Global Marketing et Licensed Brands pour Moose Toys. « Le style incroyable et le nombre presque infini de tenues et personnages emblématiques nous permettent d’imaginer des jouets, objets de collection et peluches fun et innovants. Moose, Devolver et Mediatonic s’engagent à créer des produits exceptionnels dignes de figurer dans la collection de tous les fans de Fall Guys. »

L’accord porte sur la création d’un ensemble de jouets Fall Guys comme des figurines, des objets de collection, des peluches premium et plus encore. De plus amples informations sur cette gamme seront dévoilées à mesure que le lancement approche.

« Nous sommes ravis de voir Fall Guys prendre vie sous cette forme physique » confie Dave Bailey, cofondateur de Mediatonic. « L’inspiration derrière nos haricots grognons vient d’un jouet en vinyle créé par l’un de nos artistes, donc vous pouvez imaginer notre excitation à l’idée de voir nos Fall Guys sortir de l’écran pour envahir le royaume du jouet. Nous sommes honorés que Moose Toys nous aide à créer cette fantastique gamme de jouets et nous espérons que les fans aimeront ces petits bonbons colorés autant que nous. »

« Moose est un pionnier dans la création d’objets de collection et son historique de créations liées aux licences populaires en font un partenaire idéal pour développer l’univers de Fall Guys: Ultimate Knockout et le partager avec les fans du monde entier. » indique Fée Heyer, Head of Global Licensing pour Devolver Digital. « Nous sommes très heureux de collaborer avec Moose et ses talentueuses équipes pour cette gamme Fall Guys. »

Ce partenariat renforce la position clé de Moose Toys dans le licensing. Le fabricant de jouets continue d’étendre ses collaborations de manière réfléchie, Fall Guys rejoignant une liste impressionnante de partenariats récents comme Space Jam: A New Legacy, Heroes of Goo Jit Zu ou encore Fortnite.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur moosetoys.com et https://fallguys.com/.