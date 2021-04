Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge annoncé sur Nintendo Switch !

Partager Facebook

Une nouvelle bande-annonce et une bande-son signée Tee Lopes

L’éditeur Dotemu et le studio Tribute Games, en partenariat avec Nickelodeon, annoncent la sortie sur Nintendo Switch de leur jeu d’action d’inspiration rétro, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. La bonne nouvelle a été dévoilée dans le cadre du Indie World Showcase de Nintendo, et faite suite à l’annonce du jeu sur PC.



Le co-fondateur de Tribute Games, Jean-François Major, et le CEO de Dotemu, Cyrille Imbert, ont donc profité du Nintendo Indie World Showcase pour annoncer la version Switch du jeu, mais aussi pour dévoiler de nouvelles séquences de jeu des quatre tortues d’enfer aux prises avec le Clan Foot. La sémillante fratrie y enchaîne coups spéciaux virevoltant et combos épicés dans des environnements adorablement rétro, inspirés notamment des classiques jeux de la licence TMNT comme Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time . Goûtez à cette action savoureuse en side-scrolling avec cette nouvelle vidéo :

Les bastons furieuses de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge profitent de la créativité de Tee Lopes, qui a notamment composé et arrangé les musiques de Sonic Mania, League of Legends et Monster Boy and the Cursed Kingdom. Un extrait de ses mélodies incroyablement énergiques peut être entendu dans la bande-annonce de gameplay diffusée aujourd’hui.



Inspiré par le design emblématique de 1987, les vertueuses Tortues new yorkaises de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge prennent vie dans un pixel art magnifique, qui aurait tout à fait sa place dans votre salle d’arcade préférée. Entre le retour des tristement célèbres Bebop et Rocksteady et des lieux emblématiques de la série comme la Dimension X, ce nouvel épisode de TMNT s’annonce comme un hommage appuyé aux grands classiques du beat’em up doublé d’un jeu moderne passionnant pour les nouvelles générations.



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est le mariage de deux experts du rétrogaming : Dotemu est un développeur et éditeur réputé pour ses portages fidèles, ses remakes impeccables et ses suites réussies de licences chéries du jeu vidéo comme Streets of Rage 4 (hit tonitruant nommé dans la catégorie Meilleur Jeu d’Action aux Games Awards 2020), le très attendu Windjammers 2, ou encore le remarquable Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Tribute Games est le studio derrière les excellents Panzer Paladin, Flinthook et Mercenary Kings, des titres qui offrent un feeling diablement rétro à des mécaniques résolument modernes. Tribute Games accueille des talents ayant notamment officié sur le beat’em up Scott Pilgrim vs. The World: The Game et le jeu T eenage Mutant Ninja Turtles, sorti sur Game Boy Advance en 2007.



Pour partager une bonne part de pizza avec les tortues masquées, ne manquez pas le site officiel de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, ajoutez le jeu à votre Liste de Souhaits sur Steam et suivez @Dotemu et @TributeGames sur Twitter. Un Discord est également disponible pour aller à la rencontre d’autres passionnés de tortues ninjas qui font la loi.