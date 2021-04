COLLABORATION ENTRE POKÉMON GO ET NEW POKÉMON SNAP : LA CÉLÉBRATION DE NEW POKÉMON SNAP

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

À partir du 29 avril, les joueurs pourront participer à un évènement spécial : la rencontre entre New Pokémon Snap et Pokémon GO.

Pour fêter la sortie de New Pokémon Snap sur Nintendo Switch, un évènement spécial est organisé dans Pokémon GO. Les célébrations de New Pokémon Snap offriront aux joueurs des tâches d’Études d’un nouveau genre faisant appel aux Clichés GO. Ils pourront attraper des Pokémon en lien avec New Pokémon Snap et obtenir des objets pour avatars sur le thème de la photo dans la Boutique Mode de Pokémon GO. Les joueurs pourront également rencontrer le Pokémon Peintre, Queulorior, en terminant certaines tâches d’Études et en examinant certains de leurs Clichés GO. Pour une durée limitée, et avec un peu de chance, les Dresseurs et Dresseuses pourront trouver un Queulorior chromatique. Assurez-vous de prendre plein de Clichés GO pendant l’évènement de célébration de New Pokémon Snap.

Les célébrations de New Pokémon Snap se dérouleront du jeudi 29 avril à 10:00 CEST au dimanche 2 mai à 20:00 CEST.

Pour plus d’informations sur l’évènement, rendez-vous sur pokemon.com/fr