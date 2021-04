Relicta est désormais disponible sur Nintendo Switch !

Partager Facebook

Explorez une mystérieuse station spatiale et résolvez une ribambelle d’énigmes qui deviendront de plus en plus difficiles.

Dès aujourd’hui, les joueurs PC, Xbox, PlayStation 4 et Google Stadia peuvent télécharger un patch qui leur donnera accès à deux DLC gratuits : Aegir Gig et Ice Queen. Les joueurs Switch de Relicta ont, quant à eux, accès à cette édition complète dès aujourd’hui.

Relicta est un puzzle game à la première personne, basé sur des mécaniques physiques où, à l’aide de votre créativité, vous allez devoir combiner gravité et magnétisme afin de résoudre les secrets de la base lunaire de Chandra. Seul au milieu des cratères de la lune, votre esprit scientifique sera votre seul allié pour vous aider à sauver la vie de votre fille.

À propos d’Aegir Gig : Incarnez Nic, un bioingénieur chargé de tester les interfaces gravitomagnetiques des environnements. Il a aidé à designer le laboratoire AEGIR des années avant les événements du jeu principal. Avec 12 nouveaux puzzles encore plus compliqués, redécouvrez la base Chandra comme vous ne l’avez jamais vu.

À propos de Ice Queen : Survint après les événements de l’histoire principale, tandis que vous incarnez l’un des survivants de la base Chandra après la fin de Relicta. Seul dans les profondeurs de la lune, vous découvrez un nouveau biome avec 12 casse-têtes supplémentaires qui vous challengeront en utilisant 2 toutes nouvelles mécaniques. Utilisez votre panoplie d’outils déjà présente dans le jeu originel afin de vous échapper et d’en apprendre plus sur ce qu’il s’est passé dans cette base lunaire abandonnée.