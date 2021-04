Partager Facebook

Twitter

Pinterest

VIVEZ VOTRE PASSION INTENSÉMENT DANS F1® 2021, UNE EXPÉRIENCE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CODEMASTERS®

Codemasters® et Electronic Arts Inc. ont annoncé F1® 2021, une nouvelle expérience de course next-gen dont la sortie est prévue vendredi 16 juillet, avec les écuries, pilotes et circuits du Championnat du monde FIA de Formule 1 2021™. Avec un tout nouveau mode histoire, un mode Carrière étendu pour deux joueurs et trois nouveaux circuits Portimão, Imola, and Jeddah*, disponibles gratuitement** après la sortie du jeu, F1® 2021 offre aux joueurs de nouvelles façons de vivre la compétition dans la catégorie reine du sport automobile. F1® 2021, le jeu vidéo officiel du Championnat du monde FIA de Formule 1 2021™et le premier publié par EA SPORTS™, sera disponible dans le monde entier sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam.

Dans Braking Point, le tout nouveau mode Histoire, les joueurs se lanceront dans une aventure épique pour gravir les échelons de la Formule 2™ et se faire une place dans le monde de la Formule 1®. Ce mode est une immersion dans le monde palpitant de la F1®, et offre un avant-gout d’une vie à cent à l’heure sur les circuits, mais aussi en dehors avec les rivalités, l’émotion et l’implication nécessaires pour atteindre le plus haut niveau. Les joueurs retrouvent le tristement célèbre Devon Butler, qui signe son grand retour après ses débuts dans F1® 2019.

F1® 2021 étend son mode Carrière emblématique avec une nouvelle option « deux joueurs » qui permet à vos amis de vous rejoindre en ligne et de jouer en coopération, de choisir des écuries différentes et de lutter pour la victoire lors de courses synchronisées. Les pilotes disposent du contrôle total de leurs assistances, permettant aux joueurs de tous les niveaux de s’affronter ensemble. Le mode Carrière introduit également le mode Début Saison Réelle, qui permet de débuter la saison à tout moment avec le classement pilote et constructeur mis à jour en temps réel.

Sur toutes les plateformes, les fonctionnalités suivantes font leur retour : l’expérience pilote/manager Mon écurie, les courses sur écran partagé à deux joueurs, des options de saison plus courte pour la F1® et la F2™, l’intégration de l’e-sport ainsi que des menus accessibles et faciles d’utilisation. Pour la première fois, F1® 2021 arrive sur Xbox Series X|S et PlayStation 5, avec une importante refonte visuelle et des temps de chargement raccourcis.

« Braking Point est une innovation passionnante développée depuis quelques années. Nous sommes fiers de l’ajouter à l’expérience de jeu et de permettre aux joueurs de vivre les hauts et les bas d’une carrière en Formule 1® sur et en dehors de la piste », a déclaré Lee Mather, Directeur de la franchise chez Codemasters. « Braking Point transforme le jeu et place les joueurs au cœur du plus grand spectacle de course de la planète. »

« Nous créons plus de choix et de nouvelles façons de jouer. Le mode Début Saison Réelle permet aux joueurs d’aligner leur carrière sur la saison de F1® », a expliqué Paul Jeal, Directeur de la franchise F1® senior chez Codemasters. « L’ajout d’une carrière à deux joueurs apporte de nouveaux défis au mode de jeu emblématique. Les joueurs peuvent désormais choisir de jouer en coopération et de partager leurs exploits, ou d’arriver seuls au sommet de la gloire. »

Les joueurs qui précommanderont l’Édition Standard recevront le pack de contenu Braking Point, un ensemble d’objets exclusifs inspirés des stars fictives de la nouvelle histoire dans le jeu et 5 000 PitCoins. Les avantages de l’Édition Deluxe numérique incluent sept pilotes légendaires de F1® (bientôt dévoilés) à utiliser dans Mon écurie, auxquels s’ajoutent du contenu de personnalisation, 18 000 PitCoins, le pack de contenu Braking Point et trois jours d’accès en avance. F1® 2021 est compatible Xbox Smart Delivery et avec la mise à niveau PlayStation gratuite si les joueurs décident de passer à la Xbox Series X|S ou la PlayStation 5*.

Pour ne rien rater de F1® 2021, rendez-vous sur le site Internet du jeu Formule 1 et sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube et Facebook.