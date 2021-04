Bleach: Brave Souls sortira sur PlayStation 4 en 2021

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le spécialiste nippon du jeu en ligne KLab Inc. dévoile que son jeu d’action 3D Bleach: Brave Souls sortira sur PS4 via le PlayStation Store en 2021. C’est donc une grande première pour Brave Souls sur consoles.

Bleach: Brave Souls compte plus de 55 millions de téléchargements dans le monde. Le titre a succès été lancé dans plus de 148 pays* sur PC et Smartphone. Il fêtera par ailleurs son 6e anniversaire le vendredi 23 juillet 2021.

Brave Souls: disponible sur console pour la première fois !Bleach: Brave Souls arrivera sur PlayStation 4 via le PlayStation Store en 2021. C’est la première fois que Brave Souls sera disponible sur une console de jeux vidéo.

Brave Souls sera disponible dans les mêmes régions où le PlayStation Store est disponible, permettant ainsi aux joueurs du monde entier de profiter du titre culte !

Lancement du Discord officiel et récompenses à gagnerLe Discord Brave Souls a été lancé aujourd’hui, le vendredi 16 avril. Les joueurs Brave Souls du monde entier peuvent discuter entre eux, trouver des amis, jouer ensemble et consulter les messages de l’équipe de développement Brave Souls!

Les missions de l’opération Défis du printemps Brave Souls

Participez aux campagnes spéciales et recevez de splendides récompenses dans le jeu. Voir détails ci-après.

Lancement du Discord officiel !

Si le nombre des participants atteint 2 000, tous les joueurs recevront 25 Orbes Spirituels !

Remplissez les cartes de présentations et faites-vous des amis Brave Souls !Les cartes de présentation seront disponibles dès aujourd’hui sur le site officiel de Brave Souls. Ces cartes vous permettront de trouver plus facilement d’autres joueurs pour profiter du jeu ensemble. Remplissez les cartes pour élargir votre cercle d’amis Brave Souls !

Comment l’utiliser :

Choisissez le design qui vous plaît et téléchargez la carte. Écrivez vos infos sur la carte et partagez-la sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AmisBraveSouls Faites une recherche avec le hashtag pour trouver des amis !

Plus de détails sur les cartes de présentation ici. Tous les défis du printemps Brave Souls sont à retrouver sur le site web officiel.