Gaming, les sorties de la semaine

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dès aujourd’hui, les terrasses sont ouvertes et on compte bien en profiter. En attendant, on fait le point des sorties de la semaine du côté du jeu vidéo!

En cette nouvelle semaine, c’est un peu le calme avant la tempête, puisque les sorties sont un peu restreintes. On notera toutefois l’arrivée de NieR Replicant n°x et la version next gen de Judgment. A côté de ça, voilà la liste exhaustive des sorties de la semaine:

Mardi 20 avril

MLB The Show 21 | PS5, PS4, Xbox One, Xbox X/S

Don’t Forget Me | PC



Jeudi 22 avril

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack | PC, PS4, Switch

Buildings Have Feelings Too | PC, Xbox One, PS4, Switch

MotoGP 21 | PS4, PS5, Xbox One, Xbox X/S, Switch, PC

Battle Axe | Xbox One, Xbox X/S, Switch

Smelter | PC, PS4, Xbox One, Switch

Dungeon and Gravestone | PC, Xbox One, Xbox X/S, Switch

Dead Dust | Xbox One, Xbox X/S, Switch

Moon Raider | Xbox One, Xbox X/S, Switch

We Are The Caretakers | PC

Vendredi 23 avril