« La vengeance m’appartient » de Marie Ndiaye

Dans « La vengeance m’appartient », Marie Ndiaye met en scène une avocate qui défend une mère infanticide et renoue avec un souvenir d’enfance.

Cette avocate de 42 ans, installée à Bordeaux reçoit la visite de Gilles Principaux dans son étude. Il aimerait qu’elle prenne la défense de sa femme qui a noyé dans la baignoire leurs trois jeunes enfants. Me Suzanne (on ne saura jamais son prénom) qui est d’origine modeste, s’étonne qu’il fasse appel à elle pour une affaire de cette envergure dont toute la presse parle. Par ailleurs, il lui semble également avoir connu ce Gilles Principaux alors qu’elle avait dix ans et lui 14 ans. Elle a tout oublié de ce qui s’est réellement passé ce jour-là dans la chambre du jeune garçon tandis que sa mère faisait du repassage dans la riche maison des Principaux. Mais son souvenir est-il exact ? Peut-on faire confiance à nos souvenirs ou faut-il s’en méfier ? Notre mémoire est-elle une traîtresse ?

Plus on avance dans le livre, plus le mystère s’épaissit et on ne sait pas où l’on va. A aucun instant, on ne quitte le for intérieur de Me Suzanne. Tout ce que le lecteur apprend, il l’apprend par la biais de la perception et de la vision de Me Suzanne. Mais cette dernière n’est jamais sûre de sa propre perception des événements. Ce dispositif contribue indéniablement à donner au roman une atmosphère mystérieuse aux allures de thriller. Entouré d’un halo d’étrangeté et de brouillard, le roman, à la composition et à l’écriture virtuoses, se révèle fascinant de bout en bout.