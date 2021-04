«A la vie, à la mort » par Mary Higgins Clak

Partager Facebook

Vous avez hâte de retrouver les enquêtes de Laurie Moran, la célèbre productrice de Suspicion , un programme de télé-réalité qui reconstruit des cold case ? Alors plongez-vous dans «A la vie, à la mort », le nouveau roman écrit à quatre mains par Mary Higgins Clark, reine du suspens aujourd’hui décédée, et Alafair Burke.

Nous sommes au milieu de l’été dans les Hmaptons. Laurie et son fiancé Alex Buckley, récemment nommé juge fédéral, sont à quelques jours de leur mariage. Mais les préparatifs tournent au cauchemar lorsque le neveu d’Alex, Johnny, disparaît sur la plage. Des témoins racontent avoir vu le garçon de sept ans jouant dans l’eau et ramassant des coquillages derrière une cabane. Puis plus rien… Tandis qu’une course contre la montre s’engage, de lourds secrets de famille remontent à la surface. Pour la première fois, Laurie, qui a consacré sa carrière à résoudre des affaires classées, doit affronter son propre drame…

Comme dans les précédents romans, l’intrigue est très bien ficelée et menée tambour battant. On se met tour à tour à soupçonner tous les différents personnages. Le style est fluide et alerte. Il n’y a aucune longueur dans ce livre page turner qu’on a dévoré.