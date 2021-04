Un aperçu des coulisses sur le développement et les origines de Knockout City par Velan Studios

Partager Facebook

le prochain jeu de ballon prisonnier de Velan Studios arrive le 21 mai après 4 ans de développement. Pour vous donner un aperçu des coulisses de ce jeu décalé, Velan présente les influences rétro et la technologie futuriste qui ont été utilisées pour créer Knockout City dans un carnet de développeurs et un article de blog.

Dans le blog, Velan détaille la personnalité « Tech Deco » qui a façonné la direction artistique de Knockout City, ainsi que l’origine de certains des spécialistes de la bagarre que les joueurs peuvent créer dans le jeu. Vous pouvez lire l’article de blog complet ici.

Knockout City débarque en cross-play et en cross-save sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Origin, Steam et Epic Games Store, ainsi que sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S via la compatibilité ascendante.