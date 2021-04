Guild Wars 2 : L’Épopée du Givre prendra fin le 27 avril

Partager Facebook

Deux dragons ancestraux sont sur le point de s’affronter dans une bataille épique dont l’issue scellera le destin de la Tyrie.

Ce dernier chapitre, intitulé Châtiment, sera disponible le 27 avril prochain et mettra en scène l’affrontement entre les deux dragons Jormag et Primordius.

Alors que Braham, le Norn des prophéties, est sur le point d’affronter son destin, deux des plus grandes et énigmatiques menaces de la Tyrie surgissent pour se disputer le contrôle de la magie dans le monde. Les joueurs seront propulsés entre ces deux forces de la nature pour mettre fin au conflit quoi qu’il en coûte, et personne n’en ressortira indemne.

Ce quatrième chapitre du cinquième épisode de L’Épopée du Givre, intitulé Châtiment, apporte une grande quantité de récompenses liées aux dragons, une conclusion passionnante aux 18 derniers mois de narration et un énorme combat contre un boss de monde pouvant rassembler jusqu’à 80 joueurs.

En jouant à l’histoire principale, les joueurs pourront développer au maximum leur maîtrise de Pourfendeur de dragons, ce qui leur donnera accès à du butin rare. Les joueurs pourront gagner de nouvelles récompenses sur le thème des dragons : une nouvelle cape, une infusion d’œil de dragon pour canaliser leur dragon ancestral intérieur, une apparence spéciale d’espadon de glace et de nouvelles miniatures sur le thème des dragons. De plus, le combat contre le boss de monde du chapitre sera disponible dans une version spéciale pour escouade privée pouvant accueillir jusqu’à 50 amis et camarades de guilde, ainsi qu’en version publique pour un maximum de 80 joueurs avec une rotation toutes les deux heures.

Châtiment sera disponible gratuitement pour tous les joueurs qui se connecteront à Guild Wars 2 le jour de la sortie.

Guild Wars 2 est un jeu en ligne visuellement époustouflant qui offre aux joueurs la grandeur épique d’un environnement de jeu de rôle multijoueur associée à une mécanique de combat innovante, des événements dynamiques à grande échelle à attaquer à plusieurs, ainsi que des combats personnalisés en Monde contre Monde ou en équipe. Le jeu bénéficie de mises à jour régulières incluant des épisodes du Monde vivant par lesquels l’histoire de l’univers évolue et de nouvelles zones de jeu apparaissent. Malgré ces nombreuses mises à jour, le jeu continue à fonctionner sans abonnement, modèle qui a fait le succès du premier Guild Wars.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Guild Wars 2.