SPIRIT la grande aventure de LUCKY date sa sortie

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

DreamWorks Spirit La grande aventure de Lucky, un tout nouveau jeu d’aventure en monde ouvert, sortira le 11 juin 2021. Les joueurs peuvent dès aujourd’hui découvrir le tout premier trailer de gameplay, dévoilé par Outright Games, montrant le monde ouvert de Miradero et les personnages hauts en couleur qui l’habitent.

Le jeu est issu du prochain long métrage de DreamWorks Animation, Spirit l’Indomptable, qui sortira en salle le 28 juillet 2021.

Les fans pourront explorer Miradero et ses alentours dans DreamWorks Spirit La grande aventure de Lucky dès le 11 juin 2021 sur PlayStation® 4, Nintendo Switch™, Xbox One et PC Digital. Les joueurs pourront jouer des mini-jeux et relever des défis, notamment : sauver des animaux en danger, aider les habitants de la ville, participer à des courses de chevaux amicales, prendre des photos de la magnifique faune et bien plus encore !