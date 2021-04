Street Fighter et Fist of the North Star LEGENDS ReVIVE frappent fort avec un événement musclé !

SEGA Corporation annonce aujourd’hui la tenue d’un événement collaboratif spécial entre les poids lourds de l’action FIST OF THE NORTH STAR LEGENDS ReVIVE et STREET FIGHTER, qui débutera le 30 avril prochain.

Cet événement coup de poing en duo avec la célèbre saga de Capcom se poursuivra jusqu’au 21 mai, avec des personnages de Street Fighter qui viendront faire le ménage dans Fist of the North Star Legends ReVIVE, dont Ryu, M. Bison, Chun-Li (UR) et Sakura (SR).

FIST OF THE NORTH STAR LEGENDS ReVIVE est téléchargeable sur les stores mobile suivants :

Apple App Store pour iOS

Google Play pour Android

Pour rejoindre l’événement collaboratif spécial STREET FIGHTER x FIST OF THE NORTH STAR LEGENDS ReVIVE, rendez-vous sur https://hokuto-revive.sega.com/en/sf/