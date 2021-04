Warface: Breakout lance sa nouvelle saison intitulée Riot

Partager Facebook

Cette quatrième saison apporte de nouveaux défis, des récompenses exclusives, et des améliorations pour les lunettes des fusils de précision.

l’arrivée de la quatrième saison de contenu de Warface: Breakout. Intitulée Riot, celle-ci est dès à présent disponible sous forme de mise à jour gratuite sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, et Xbox Series. Cette nouvelle saison met les joueurs à l’épreuve avec de nouveaux défis, en plus d’ajouter au jeu des lunettes de tireur d’élite améliorées ainsi qu’un ensemble de récompenses exclusives à débloquer.

Parmi les nouveautés de cette nouvelle saison, les joueurs vont pouvoir découvrir des améliorations apportées aux fusils de précision. Ces derniers disposent désormais de lentilles réalistes et leur utilisation permettra une expérience de jeu plus immersive. Les joueurs vont avoir davantage conscience de leur environnement en mode visée et vont pouvoir distinguer ce qui les entoure, ce qui devrait les rendre d’autant plus redoutables.

Les joueurs peuvent par ailleurs se préparer au combat avec le Pack Esthétique Riot qui contient du contenu exclusif à la saison. Ce pack inclut les skins Lapin pour le Faucheur et Grand Méchant Loup pour le Gardien. Il contient également des apparences d’armes épiques : Danger pour le LWRC SMG-45, Masque à gaz pour le Desert Tech MDR-C, et Verse-sang pour le couteau.

Warface: Breakout est un FPS compétitif disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, et Xbox Series. Il s’agit d’un spin-off de Warface avec des affrontements intenses en ligne. Warface: Breakout a été développé par Allods Team, un des studios internes de MY.GAMES, et est disponible depuis le 26 mai 2020. Il est édité dans le monde entier par MY.GAMES.