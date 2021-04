eFootball.Pro IQONIQ: détails des rencontres de la huitième journée

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La huitième journée de la saison 2020/2021 aura lieu le samedi 24 avril.

Konami Digital Entertainment B.V. a annoncé les dates et les détails de la diffusion de la huitième journée du tournoi de l’eFootball.Pro IQONIQ, qui se tiendra ce samedi 24 avril à partir de 13h00.

Avec en vedette le match Arsenal FC vs. AS Roma, le planning de cette huitième journée est le suivant :

Arsenal FC vs. AS Roma – 13h15

AS Monaco vs. Galatasaray SK – 14h10

Juventus vs. FC Schalke 04 – 15h05

Celtic FC vs. FC Barcelone – 16h00

FC Bayern Munich vs. Manchester United FC – 15h55

Elle sera diffusée à partir de 13h00 sur les chaînes suivantes :

Arsenal FC a réussi à conserver sa première place pour la troisième journée consécutive et le Celtic FC occupe actuellement la dernière place du classement. Les évènements de la journée commenceront à définir les équipes qui seront passées outre la phase éliminatoire et à révéler quels joueurs sont en lice pour remporter les prix du meilleur buteur, du joueur ayant réalisé le plus de passes décisives et du joueur défensif.

Une analyse complète des équipes est disponible sur le site officiel.

Suite à la septième journée de matchs, le classement de l’eFootball.Pro IQUONIQ est le suivant :

À propos de l’eFootball.Pro IQONIQ :

Les clubs participant à la saison 2020-21 de l’eFootball.Pro IQONIQ sont :

FC Barcelone

Manchester United FC

FC Bayern Munich

Juventus

Arsenal FC

Celtic FC

FC Schalke 04

AS Monaco

AS Roma

Galatasaray SK

Avec plus de 15 millions de vues sur YouTube pour sa saison 2019/20, le coup d’envoi de l’eFootball.Pro IQONIQ a été donné le 12 décembre avec certains des clubs les plus renommés au monde, représentés par des joueurs eSport professionnels.

La saison régulière 2020/21 de l’eFootball.Pro IQONIQ est disputée en ligne avec des matchs 3v3 en coopération. Les prix du Meilleur Joueur (“MVP”) et du Meilleur Buteur (“Top-Goal-Scorer”) sont décernés après chaque journée de matchs, et un prix supplémentaire sera attribué aux clubs selon leur classement à la fin de la saison.

Les matchs complets et les temps forts des précédentes journées de matchs peuvent être visionnés sur la chaîne YouTube OfficialPES.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.