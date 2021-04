Le FPS multijoueur en VR After the Fall sortira également sur Occulus Quest !

lors du premier showcase Oculus Gaming, Vertigo Games, spécialiste de la VR, a annoncé qu’After The Fall, son futur FPS VR en co-op arrivera également sur Oculus Quest. Cette nouvelle version est prévue pour sortir simultanément avec les versions PC VR et PlayStation VR durant l’été 2021. After the Fall proposera la fonctionnalité multijoueur cross-play.

Plus connu pour son FPS en VR Arizona Sunshine, qui figure parmi les meilleures ventes de jeux VR, Vertigo Games propose cette fois-ci avec After the Fall, un jeu d’action rythmé et en coopération jusqu’à 4 joueurs. Retrouvez-vous au cœur d’une version post-apocalyptique de Los Angeles, où vous devrez faire face à des créatures redoutables, dans une lutte sans merci pour votre survie.

« Depuis les premières étapes de la conception d’After the Fall, notre souhait le plus cher a été de proposer aux joueurs VR un shooter en co-op, se déroulant dans un monde post-apocalyptique au cours des années 1980, afin qu’ils puissent se défouler entre amis, peu importe la plateforme sur laquelle ils jouent. Nous avons hâte de savoir ce que les joueurs pensent du trailer que nous avons dévoilé aujourd’hui » explique Trevor Blom, Technical Director chez Vertigo Games. « Chacune des plateformes VR sur lesquelles est développé After the Fall exploitent au maximum leurs propres opportunités. Ajouter l’Oculus Quest aux plateformes disponibles à la sortie me rend incroyablement fier ».

Bénéficiant de commandes VR complètes, les joueurs s’aventureront en territoire ennemi par équipe de 4, accompagnés d’amis ou d’IA, et brandiront un arsenal d’armes uniques et mortelles face à des hordes de monstres gelés. Il devront en effet faire face à de dangereux morts-vivants qui ont forcé l’humanité à se terrer sous la surface, tout cela dans le but d’assurer aux derniers survivants de vivre un jour de plus.

Développé par Vertigo Studios (Arizona Sunshine) et édité par Vertigo Games, After the Fall sortira sur Oculus Quest, PlayStation VR et PC VR cet été.

À propos de After the Fall :

Les créateurs d’Arizona Sunshine proposent désormais un FPS épique en VR, dans un Los Angeles alternatif des années 1980, entièrement gelé, dans lequel vous évoluerez à quatre joueurs. After the Fall place les joueurs et leurs amis dans un monde post-apocalyptique hostile en VR où ils mèneront une lutte sans merci pour leur survie.

Caractéristiques :

Un jeu de tir multijoueur en VR épique : Seul ou à plusieurs, affrontez un monde en VR post-apocalyptique infesté d’ennemis, par les créateurs d’Arizona Sunshine®.

Gelé en enfer : Explorez et fouillez des ruines gelées et infestées d’ennemis pour assurer votre survie dans une version post-apocalyptique du Los Angeles des années 80.

Des combats de boss légendaires : Affrontez des hordes innombrables, réveillez le tacticien qui sommeille en vous pour vaincre des ennemis spéciaux, et mettez votre vivacité à l’épreuve face à des boss impressionnants.

Développez votre style de combat : Profitez d’un vaste choix d’armes et de pouvoirs destructeurs, du contrôle de foule à la manipulation d’ennemis, à travers des mouvements réalistes.