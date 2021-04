Un line-up spectaculaire pour le World 100 Invitational de Summoners War: Lost Centuria !

Partager Facebook

Cent influenceurs – dont un acteur d’Hollywood – s’affronteront sans relâche sur la prochaine sensation du RPG sur mobile, à quelques jours de sa sortie mondiale !

Le spécialiste du jeu mobile Com2uS a dévoilé la liste des 100 influenceurs conviés au ‘World 100 Invitational‘, le premier événement d’envergure pour Summoners War: Lost Centuria, dont la sortie est fixée au 29 avril 2021 sur iOS et Android. L’événement est retransmis en direct, et dans son intégralité, sur la chaîne Twitch américaine de Com2uS le 24 avril prochain, à partir de 5 heures du matin (heure française).

Basé sur la licence Summoners War, qui a dépassé les 100 millions de téléchargements à travers le monde entier, Lost Centuria est l’un des jeux de Com2uS les plus attendus par les fans : son lancement est prévu dans pas moins de 174 pays du monde entier.

Le ‘World 100 Invitational’ est l’événement idéal pour découvrir Lost Centuria à quelques jours de sa sortie : ses affrontements JcJ en temps réel entre les 100 invités prestigieux s’apprêtent à enflammer Twitch !

La liste des participants inclut l’acteur américain Charles Melton, qui a joué dans la célèbre série américaine Riverdale : l’intérêt suscité par Lost Centuria aux quatre coins du monde est immense ! Le célèbre YouTubeur français Skyyart sera également de la partie aux côtés de GobGG, Junpei et plein d’autres ! D’anciens joueurs professionnels venus du monde entier entendent également jouer crânement leur chance dans ce tournoi prestigieux, tout comme les influenceurs américains Shofu, Voyboy et KingGeorge. De nombreuses personnalités du monde du gaming venues du Canada, d’Angleterre, d’Allemagne, de Suède, de Taïwan ou encore de Thaïlande complètent la liste des participants, représentant un nombre total impressionnant de plus de 75 millions d’abonnés.

Dans Summoners War: Lost Centuria, les joueurs invoquent les monstres aléatoirement en vue de créer l’équipe la plus puissante possible pour des combats en temps réel contre des adversaires humains venus du monde entier. Le jeu propose des combats palpitants caractérisés par un système de contre et de sortilèges surpuissants à utiliser au bon moment !

Toutes les informations sur Summoners War: Lost Centuria sont disponibles sur Instagram, Facebook et YouTube.