Diablo Immortal : L’alpha restreinte est désormais disponible

Cette version regorge de nouveau contenu à commencer par une nouvelle classe jouable : le Croisé

Blizzard Entertainment annonce aujourd’hui le lancement de l’alpha restreinte de Diablo Immortal. Celle-ci sera ouverte à un nombre limité d’utilisateurs australiens inscrits au test sur Android, ainsi qu’à plusieurs journalistes et créateurs de contenu. Une pléthore de mises à jour, de nouveautés et de systèmes font leur apparition dans cette deuxième version alpha de Diablo Immortal. L’alpha restreinte restera en ligne pendant plusieurs semaines pour permettre aux joueurs de profiter pleinement du contenu et de leur laisser tout le temps nécessaire pour faire part à l’éditeur de leurs commentaires.

Nouveaux systèmes de haut niveau et JcJ :

Le cycle du Conflit, un système de factions de haut niveau – Les joueurs pourront prendre part à une multitude d’activités JcJ et JcE pour le compte des Ombres ou des Immortels, deux factions qui s’affrontent dans un cycle perpétuel pour s’emparer du trône et devenir les défenseurs suprêmes de Sanctuaire. Ombres – Les Ombres constituent des groupes appelés les Sombres maisons afin de défier les Immortels, en organisant entre autres des assauts contre leur précieuse chambre forte. Les Ombres doivent également exécuter des contrats pour renforcer le prestige de leur maison et avoir l’honneur de défier les Immortels dans un combat JcJ à l’occasion du rite de l’Exil, dans l’espoir de prendre leur place pour devenir les nouveaux défenseurs de Sanctuaire. Immortels – Les Immortels sont des défenseurs d’élite chargés d’affronter les Enfers ; ils sont sélectionnés parmi les meilleurs guerriers. Ils doivent combattre pour affermir leur domination et affronter les Ombres pour conserver leur place au sommet. Un joueur est chargé de guider les Immortels et peut nommer jusqu’à quatre lieutenants ; ceux-ci se verront confier de puissantes couronnes dont les pouvoirs grandiront progressivement et profiteront aussi à leurs compagnons d’armes.

Le champ de bataille et ses combats 8c8 – Le champ de bataille permet aux joueurs de prendre part à des combats par équipe 8c8 grandioses. Attaquants et défenseurs s'affronteront pour tenter de triompher au combat.

– Le champ de bataille permet aux joueurs de prendre part à des combats par équipe 8c8 grandioses. Attaquants et défenseurs s’affronteront pour tenter de triompher au combat. Nouvelle fonctionnalité de haut niveau, le reliquaire infernal – Le reliquaire infernal permet aux joueurs de localiser et d’affronter de puissants boss démoniaques. Après les avoir vaincus, il leur faudra les piéger pour obtenir de puissantes récompenses.

Système de transfert d'essence – Les joueurs peuvent extraire des essences des objets légendaires qu'ils possèdent afin de les transférer vers d'autres objets légendaires de leur collection pour les personnaliser et créer l'artéfact idéal.

Contenu enrichi :

Nouvelle classe jouable : croisé – Le croisé est un guerrier qui combat à moyenne portée avec un mélange de sorts et d’attaques de mêlée. Il manie de puissantes armes, est équipé d’une armure lourde et peut faire appel à une magie sacrée vengeresse. Le croisé fait partie des classes jouables de l’alpha restreinte avec le barbare, le chasseur de démons, le moine et le sorcier (le nécromancien est prévu pour une future phase de test).

Niveau maximum rehaussé de 45 à 55 – Les joueurs pourront progresser jusqu'au niveau 55 et auront accès à un nouvel arbre de parangon au niveau maximum.

– Les joueurs pourront progresser jusqu’au niveau 55 et auront accès à un nouvel arbre de parangon au niveau maximum. Deux nouvelles zones à explorer – Les joueurs devront défendre le mont Zavain contre les hommes-boucs khazra, qui menacent le foyer des moines, et arpenter la Toundra Glacée, un désert enneigé où les dernières troupes de Baal, le seigneur de la Destruction, rôdent encore après la chute de leur maître.

Nouveau donjon – Située au cœur de la Toundra Glacée, la Caverne des échos invitera les joueurs à partir à la recherche d'une mystérieuse relique : la Larme de brûleglace.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Diablo Immortal.