Capcom Arcade Stadium : nouvelles fonctionnalités, nouveau pack et bientôt sur console et PC

Capcom a révélé que de nouveaux titres et de nouvelles fonctionnalités sont en cours d’élaboration pour Capcom Arcade Stadium, une collection pleine de nostalgie comprenant certains des classiques d’arcade les plus appréciés de Capcom. La collection propose actuellement trois packs différents de 10 jeux qui mettent chacun en avant une époque différente de l’univers de l’arcade de Capcom. Capcom Arcade Stadium est actuellement disponible sur la console Nintendo Switch™ et apportera l’excitation de l’arcade à encore plus de passionnés de rétro lorsqu’il sortira sur le système de divertissement informatique PlayStation®4, les consoles Xbox One et Steam le 25 mai. Les joueurs peuvent acquérir un pack individuel ou acheter les trois packs ensemble.

Capcom a annoncé que Capcom Arcade Stadium s’étendra pour inclure d’autres classiques de l’arcade à l’avenir. De plus amples informations concernant ces titres et le calendrier seront révélées à une date ultérieure.

Capcom a également dévoilé du nouveau contenu pour la sortie de Capcom Arcade Stadium sur PlayStation®4, Xbox One et Steam, notamment un nouveau mode “Invincibilité” qui permet aux fans de rétro d’exercer le pouvoir de l’immortalité sur leurs jeux préférés de la collection. Grâce à ce nouveau mode, les joueurs peuvent survivre à des coups dévastateurs et à des obstacles apparemment mortels pour éviter le redoutable écran “Game Over”. De plus, Capcom Arcade Stadium propose également le “Display Frames Set 1”, qui donne aux joueurs l’accès à 32 cadres d’affichage spécifiques à un titre qui débloquent de nouvelles options de personnalisation pour leurs cabinets d’arcade numériques. Disponible sur toutes les plateformes, le mode “Invincibilité” sera disponible le 25 mai et les “Display Frames Set 1” peuvent être achetés individuellement.

Capcom Arcade Stadium peut être précommandé dès maintenant sur Xbox One et Steam et les acheteurs précoces recevront gratuitement le nouveau “Display Frames Set 1” annoncé jusqu’au 8 juin. De plus, le jeu complémentaire original Ghosts ‘n Goblins pour Capcom Arcade Stadium sur Nintendo Switch sera en vente à 50 % pour une durée limitée entre le 27 avril et le 24 mai.

Sur Steam, un “mini-album” sera également publié avec les chansons du thème de Capcom Arcade Stadium “A Brand New Day” et “Teenage Blues”. Les fans peuvent acheter des titres individuels ou acquérir l’album complet de 10 titres. Un bundle comprenant les trois packs de jeu Capcom Arcade Stadium et le Mini-Album est également disponible.