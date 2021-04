Ghosts ‘n Goblins Resurrection de sortie sur console et PC

Partager Facebook

Capcom a révélé que Ghosts ‘n Goblins Resurrection arrivera sur les consoles PlayStation 4, Xbox One et Steam le 1er juin. Précédemment sorti sur Nintendo Switch, Ghosts ‘n Goblins Resurrection permettra à davantage de joueurs de défier les profondeurs du royaume des démons lors de sa sortie prochaine.

Reboot moderne de la légendaire série Ghosts ‘n Goblins, Ghosts ‘n Goblins Resurrection propose plusieurs fonctionnalités et modes pour aider les joueurs dans leur aventure. Avec plusieurs modes de difficulté, dont Écuyer, Chevalier et Légende, les joueurs de tous niveaux peuvent guider le preux chevalier Arthur dans sa quête pour sauver la princesse. Un mode Page spécial est également disponible, permettant aux apprentis non testés de renaître sur place avec des vies illimitées. Les chevaliers débutants peuvent également découvrir Ghosts ‘n Goblins Resurrection avec un ami ou un membre de leur famille grâce au mode coopératif local à deux joueurs. Le second joueur assiste Arthur dans l’un des trois personnages de soutien : Barry, qui crée des barrières pour se protéger, Kerry, qui porte Arthur à travers le danger, et Archie, qui crée des ponts pour traverser.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection est disponible en précommande dès maintenant sur PlayStation 4, Xbox One et Steam. Les joueurs qui précommandent Ghosts ‘n Goblins Resurrection sur PlayStation 4 ou Xbox One pourront découvrir le titre en accès anticipé 24 heures avant sa sortie officielle le 1er juin 2021. Ceux qui précommanderont Ghosts ‘n Goblins Resurrection sur Steam recevront le “fond d’écran spécial et la mini-bande sonore”.