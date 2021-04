Les Games With Gold du mois de mai 2021

Partager Facebook

Microsoft profite de cet fin de mois d’avril pour annoncer les titres qui rejoignent le programme Games With Gold pour les moi de mai 2021

Armello Disponible du 1er au 31 mai

Armello est un jeu de plateau prenant vie dans l’univers d’un sombre conte de fées. Fort en aventures haletantes, il combine la tactique du jeu de cartes, la richesse du jeu de plateau stratégique et des éléments de jeu de rôle. En tant que Héros, vous partirez en quête, comploterez, engagerez des agents, explorerez, terrasserez des monstres, lancerez des sorts et affronterez d’autres joueuses et joueurs, avec un seul but ultime : assaillir le palais et devenir le roi ou la reine d’Armello.

Dungeons 3 Disponible du 16 mai au 15 juin

Aidez le Seigneur du Donjon à triompher dans ce jeu de stratégie en temps réel où vous devrez construire des donjons. Avec Thalya, la princesse des elfes sombres, en première ligne, et les forces du mal réunies derrière elle, recrutez des créatures méprisables comme des orcs, succubes, zombies et bien d’autres pour lever la plus terrifiante armée que le monde ait jamais vue et écraser une fois pour toutes ces satanés héros du monde du dessus !

Lego Batman Disponible du 1er au 15 mai

Il incarne la vengeance. Il est la nuit. C’est… Lego Batman. Construisez, conduisez, balancez-vous à l’aide de votre grappin et battez-vous dans Gotham dans la peau du chevalier noir et de son partenaire Robin. Vous pourrez également jouer les méchants dans le mode histoire et les aider à mener à bien leur plan diabolique pour prendre le contrôle de la ville.

Tropico 4 Disponible du 16 au 31 mai

Vous êtes El Presidente, leader suprême de votre petite nation insulaire, et vous devez obtenir le soutien de votre peuple, négocier avec des superpuissances étrangères mais aussi faire face aux catastrophes naturelles qui menacent votre pays. Vos talents politiques seront mis à rude épreuve : n’oubliez pas que chacun doit défendre ses propres objectifs, donc méfiez-vous bien sûr de vos ennemis… mais aussi de vos amis !