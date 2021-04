Guild Wars 2 End of Dragons sera dévoilé le 27 juillet prochain

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

De nouveaux artworks et une feuille de route, en attendant les révélations de cet été

ArenaNet invite tous les joueurs de Guild Wars 2 à retenir la date du 27 juillet. En effet, ce jour sera marqué par les toutes premières annonces autour de la prochaine extension majeure du MMORPG : End of Dragons. Le studio a par ailleurs publié trois nouveaux artworks qui laissent entrevoir les nouveaux environnements que les joueurs pourront explorer au lancement. Une diffusion en direct aura lieu le 27 juillet prochain et permettra d’en apprendre plus sur l’environnement, l’histoire, et la bêta de l’extension End of Dragons.

ArenaNet a par ailleurs publié une feuille de route du contenu à venir dans Guild Wars 2 en amont des révélations du 27 juillet. L’Épopée du Givre s’achève aujourd’hui avec la sortie de Châtiment, le quatrième chapitre du cinquième épisode, mais Guild Wars 2 continuera à recevoir des mises à jour de contenu dans les mois à venir.

Le 11 mai, les compétences, les professions et les spécialisations d’élite de Guild Wars 2 recevront une mise à jour d’équilibrage qui changera la méta et apportera de nouveaux critères à prendre en compte lors de la création de personnages.

Le 25 mai, les joueurs seront invités à rattraper les huit années de contenu narratif du jeu. Les épisodes passés du Monde Vivant seront gratuits pour tous les joueurs qui se connecteront pendant leur période de promotion. Ces épisodes seront présentés chaque semaine dans l’ordre chronologique. Les joueurs qui participeront à l’ensemble des épisodes pourront déverrouiller des récompenses uniques, dont un bon pour une arme légendaire de Guild Wars 2: End of Dragons. Cela constituera la première étape pour fabriquer une arme légendaire de troisième génération lorsque l’extension sera lancée.

Le 13 juillet, un boss populaire fera sa première apparition dans le jeu depuis 2014. Une version rééquilibrée de la Marionnette Détraquée qui sévissait dans la saison 1 du Monde Vivant reviendra sous forme d’événement bonus à durée limitée. Le nouveau boss de cette rencontre plébiscitée par les fans fera l’objet de certaines mises à jour afin de se rapprocher des normes de conception les plus récentes de Guild Wars 2.

De plus, le 13 juillet verra également le lancement de l’armurerie légendaire, une fonction de stockage unique pour les armes légendaires tant convoitées de Guild Wars 2. L’armurerie légendaire proposera une nouvelle manière de gérer l’équipement et les améliorations légendaires. Lorsqu’un objet légendaire sera ajouté à l’armurerie, il deviendra accessible à tous les personnages de niveau 80 sur le même compte.

Une véritable corne d’abondance de bonus d’expérience d’une semaine pour les joueurs JcE et JcJ, un événement communautaire de course aux fractales et le retour annuel de la Foire du Dragon viendront parachever les festivités de cet été trépidant pour Guild Wars 2.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Guild Wars 2.