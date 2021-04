Retour sur le Monster Hunter Digital Event

Partager Facebook

Le Monster Hunter™ Digital Event qui s’est déroulé hier, a révélé de nouvelles bandes-annonces, du gameplay et des informations pour Monster Hunter Stories™ 2 : Wings of Ruin et Monster Hunter Rise™. La dernière bande-annonce de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin a offert des détails alléchants sur l’intrigue avant la sortie du jeu le 9 juillet 2021 sur Nintendo Switch™ et PC : un premier aperçu de deux personnages de retour de Monster Hunter Stories, un bref aperçu de la refonte stratégique du système de combat au tour par tour, et plus encore.

En outre, l’événement numérique a révélé que la première mise à jour gratuite du titre pour Monster Hunter Rise est disponible dès aujourd’hui, et comprend une foule de nouveaux monstres que les chasseurs peuvent affronter, de nouveaux équipements à fabriquer, la possibilité de forger des armures superposées, et un plafond de rang de chasseur débloqué.

Dans la dernière bande-annonce de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, les fans ont pu découvrir des images de haute qualité des incroyables compagnons monstres, des factions en compétition et de l’histoire épique du jeu. Après avoir endossé le rôle d’un jeune Monster Rider qui peut utiliser une pierre de parenté pour former des liens forts avec les monstres, les joueurs rencontreront Lilia et Reverto, qui sont de retour du Monster Hunter Stories original. Le duo a pour mission de capturer votre compagnon Razewing Ratha avant qu’il ne puisse réveiller son pouvoir destructeur annoncé dans la prophétie des Ailes de la Ruine. Ils sont talonnés par un groupe de chasseurs et de cavaliers qui cherchent à capturer Razewing Ratha à des fins maléfiques. Plus de détails sur la façon dont ces personnages interagissent avec le casting précédemment révélé, et sur le voyage du joueur pour sauver son ami ou sauver le monde seront bientôt révélés.

Après le nouveau trailer de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, l’événement numérique Monster Hunter a fourni les premiers détails sur les éléments stratégiques qui sous-tendent le combat au tour par tour dans le jeu. Alors que les trois types d’attaque (puissance, vitesse et technique) sont les mêmes que dans Monster Hunter Stories, les Monster Riders en herbe doivent également maîtriser l’utilisation du bon type d’arme, de l’élément et des compétences pour surmonter des menaces de plus en plus imposantes. En apprenant le style de combat de chaque monstre, les joueurs peuvent contrer les attaques en choisissant le bon type d’attaque. De plus, ils peuvent stopper les monstres ennemis dans leur élan en ciblant et en brisant des parties spécifiques du corps, et faire équipe avec leur Monstie pour effectuer de puissantes attaques doubles. Les cavaliers peuvent également unir leurs forces avec leurs monstres et d’autres personnages compagnons de combat pour déclencher des attaques de parenté dévastatrices qui peuvent changer le cours de la bataille.

Pendant l’événement, les joueurs de Monster Hunter Rise ont également eu un premier aperçu de la variété de monstres inclus dans la première mise à jour gratuite du jeu. En plus de l’arrivée tumultueuse des Dragons Anciens Kushala Daora, Teostra, et des Caméléos annoncés précédemment, les joueurs pourront également se battre contre les Diablos Apex et les Rathalos Apex. Dans le cadre de cette mise à jour, les monstres Apex précédemment publiés pourront être affrontés en dehors des quêtes Rampage, Magnamalo rejoindra la rotation des quêtes Rampage, les joueurs pourront forger des armures à couches et le rang de chasseur maximum sera débloqué lorsque certaines conditions seront remplies. De nouvelles quêtes d’événements seront également publiées après la mise à jour du titre, et pourront être jouées hors ligne à tout moment une fois téléchargées. Les chasseurs de mode pourront également acheter de nouveaux DLC cosmétiques comprenant de nouvelles options vocales, des sets d’autocollants, des gestes, des armures à couches pour vos copains et bien plus encore !

Les précommandes sont désormais ouvertes pour Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sur Nintendo Switch et PC, et comprennent l’accès à la tenue de jeune fille Kamura pour Ena. Dans le cadre du contenu croisé des deux titres, les joueurs qui lient leurs données de sauvegarde de Monster Hunter Rise recevront l’armure à couches Rider pour leur chasseur dans ce jeu, tandis que les Monstie Riders pourront accéder à l’armure à couches Kamura Garb dans Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Enfin, l’événement numérique Monster Hunter d’aujourd’hui a fourni les premiers détails sur ce que les joueurs de Monster Hunter Rise peuvent attendre de la deuxième mise à jour gratuite du titre, qui sortira fin mai. Cette prochaine mise à jour comprendra plus de monstres, une nouvelle fin d’histoire suivant la conclusion actuelle du jeu, et plus encore. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur les futures mises à jour du titre, y compris les quêtes d’événement à venir.