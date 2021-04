Ace Combat 7, fête son 25e anniversaire

Partager Facebook

Célébrez le 25e anniversaire de la série ACE COMBAT ™ avec le nouveau contenu additionnel payant “25th Anniversary DLC –Experimental Aircraft Series-” qui sort aujourd’hui, mercredi 28 avril 2021, sur PlayStation®4, Xbox One et PC.

Retrouvez dans ce contenu additionnel le F-15 S/MTD (The Boeing Company), le F-16XL (Lockheed Martin Corporation) et le FB-22 Strike Raptor (Lockheed Martin Corporation). En plus de ces trois appareils, la collection comprend également des skins et emblèmes pour les pilotes ennemies et les unités rivales provenant des jeux précédents.



Dans la bande-annonce “25th Anniversary DLC –Experimental Aircraft Series –Content Introduction Trailer” que nous vous dévoilons, vous pourrez découvrir les trois avions disponibles dans le contenu additionnel, leurs skins et armes spéciales, ainsi que divers skins et emblèmes offerts pour l’achat de la collection.

Nous espérons que vous en profiterez pour découvrir les as du pilotage dans Ace Combat 7 Skies Unknown.

Contenus :

Avions jouables ・ F-15 S/MTD (The Boeing Company) ・ F-16XL (Lockheed Martin Corporation) ・ FB-22 Strike Raptor (Lockheed Martin Corporation)



* Comprend des skins et armes spéciales pour chaque avion.

Bonus d’achat de collection

10 types de skins d’avions : skins ACE COMBAT pour les pilotes ennemis et les unités rivales tirés des jeux précédents.

skin Butterfly Master pour le CFA-44 skin Varcolac pour l’A-10A skin Huckebein pour le MiG-21bis skin Z.O.E. pour le YF-23 skin Red Moon pour le MiG-29 skin Markov pour le Su-35S skin Markov pour le Su-37 skin Strigon pour le Su-33 skin Grabacr pour le Su-47 skin Ofnir pour le Su-37