La seconde Beta Ouverte de GUILTY GEAR – STRIVE- aura lieu du 14 au 16 mai

La Beta Ouverte #2 de Guilty Gear -Strive- aura lieu du 14 au 16 mai, mise à jour du contenu de la version accès anticipé des éditions Deluxe et Ultimate

L’Open Beta Test # 2 aura lieu du 14 au 16 mai, sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Dans ce nouveau Beta Test, les joueurs pourront s’essayer à la liste complète des personnages du jeu puisqu’Anji Mito et I-No rejoignent la liste des personnages jouables.

Les serveurs seront ouverts aux heures suivantes :

– 14 mai, 05h00 CEST – 16 mai, 16h59 CEST

En plus des nouveaux arrivants, l’Open Beta Test # 2 est également livré avec un équilibrage amélioré ainsi qu’un système de lobby en ligne remanié que les joueurs pourront découvrir. Lors de cette deuxième beta ouverte, les modes suivants seront disponibles :

Hors ligne: VS COM / VS 2P Tutoriel Entrainement

En ligne: Combats en ligne



*Player Matches ne sera pas disponible pendant cette beta.

Le crossplay sera pris en charge, permettant aux joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 de s’affronter.

Le pré-téléchargement pour l’Open Beta Test # 2 commencera le 7 mai à 10h00 dans chaque pays et les joueurs qui ont encore la version précédente de l’Open Beta Test auront un patch qui mettra à jour la version pour le nouveau Beta Test. Les détails sur le calendrier de disponibilité des correctifs seront communiqués à une date ultérieure.

De plus, le contenu qui sera disponible lors de l’accès anticipé pour les précommandes des éditions Deluxe et Ultimate, qui commence le 8 juin 2021, a changé. Les joueurs pourront choisir leur personnage préféré dans la liste complète et jouer aux modes en ligne. Le mode Histoire sera disponible dans son intégralité.