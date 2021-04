L’Olympique Lyonnais dévoile son 4e maillot digital dans FIFA 21

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

EA SPORTS s’associe avec adidas pour le lancement en exclusivité du 4e maillot de l’Olympique Lyonnais dans FIFA 21

Découvrez le 4e Maillot Digital « RIO », célébrant l’histoire d’amour entre l’OL et le Brésil.

Disponible dans #FUT21 via le « Défi Création d’Equipe »

Les fans du club ont voté en ligne pour sélectionner la nouvelle création, qui vient honorer la relation spéciale entre le club de Lyon et le Brésil.adidas a conçu un quatrième maillot qui sera disponible dans EA SPORTS FIFA 21.Début février, les fans de l’Olympique Lyonnais ont été sondés pour choisir leur maillot préféré parmi quatre différentes propositions.Le maillot retenu rend hommage à l’histoire du club à travers un mélange de couleurs bleu foncé et rouge symbolisant l’énergie du carnaval de Rio et célébrant les joueurs Brésiliens de légende qui ont apporté de la joie aux fans de l’Olympique Lyonnais.Le maillot sera disponible dans le mode ULTIMATE TEAM de FIFA 21 à travers un Défi Création d’Equipe dès le 28 avril à partir de 19h pour une durée limitée.