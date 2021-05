Partager Facebook

New Pokémon Snap pour Nintendo Switch vous entraînera dans une aventure inédite inspirée du jeu classique sorti sur Nintendo 64, Pokémon Snap.



Dans New Pokémon Snap, vous explorerez des forêts, des plages et bien plus encore, pour photographier les Pokémon comme vous ne les avez jamais vus auparavant !

Caractéristiques

Explorez de magnifiques îles

Découvrez des Pokémon sauvages pleins de vie et d’énergie

Prenez de splendides clichés de Pokémon

Remplissez votre Photodex Pokémon

En partenariat avec Nintendo, nous mettons en concours un exemplaire du jeu «New Pokémon Snap» sur Nintendo Switch (disponible depuis le 30 avril 2021). Délai de participation au 07 mai 2021. Le gagnant sera tiré au sort et recevra son jeu par la poste.

Vous devez être connecté pour participer.