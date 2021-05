L’imagination au service de la narration : Deconstructeam annonce Essays on Empathy pour le 18 mai

Partager Facebook

Les plumes aiguisées de Deconstructeam (The Red Strings Club) et l’éditeur illettré Devolver Digital annoncent Essays on Empathy, une compilation regroupant les expérimentations narratives les plus originales et immersives du studio espagnol, à paraître sur PC le 18 mai prochain.

Essays on Empathy réunit 10 contes originaux et décalés comme « De Tres al Cuarto », une courte expérience narrative inédite exclusive à cette compilation, qui met en scène un couple de comédiens ratés qui essaient de voir les choses en grand. Découvrez un casting bigarré dans des histoires narratives courtes et innovantes : un tueur à gage qui travaille dans un magasin de fleurs, une écolière convaincue que son squelette n’est pas le sien…

« Ce n’est pas le genre de role play que je connais le mieux » baragouine Fork Parker, CMO de Devolver Digital. « Mais dix pour le prix d’un, c’est une bonne affaire peu importe vos fantasmes . »

Essays on Empathy en bref :

Dix histoires courtes sur la vie dans la peau de différents personnages sortis de l’imagination débordante de Deconstructeam, pour plus de cinq heures de gameplay varié et vivant.

dans la peau de différents personnages sortis de l’imagination débordante de Deconstructeam, pour plus de cinq heures de gameplay varié et vivant. Du contenu bonus avec une édition Collector pour s’imprégner du talent artistique du studio avec des croquis, des épreuves de conception et un mini documentaire créé spécifiquement pour cette collection.

pour s’imprégner du talent artistique du studio avec des croquis, des épreuves de conception et un mini documentaire créé spécifiquement pour cette collection. Sounds of Sympathy offre plus de 2 heures de musique originale signée Paula Ruiz, aka fingerspit.



Rendez-vous sur essaysonempathy.com et suivez @Deconstructeam sur Twitter pour plus d’informations (et une bonne dose de fantaisie).