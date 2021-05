The King of Fighters XV : la Team Orochi revient sur scène après 19 ans d’absence

SNK Corporation a le plaisir d’annoncer que les trois combattant Chris, Yashiro Nanakase et Shermie s’apprêtent à faire leur come-back [AW1] dans The King of Fighters XV, après 19 ans d’absence, afin de former la Team Orochi. Un autre jeu SNK accueille également un ancien favori des fans : Hibiki Takane, de la série The Last Blade, sera le deuxième personnage à rejoindre le Season Pass 3.

Les trois personnages de la Team Orochi ne sont plus apparus dans la série principale de KOF depuis KOF 2002. The King of Fighters XV signera leur grand retour, avec leur propre histoire et leurs propres motivations.

Chris est le chanteur du groupe de rock C.Y.S. Comme ses camarades Shermie et Yashiro, il est également l’un des quatre rois divins d’Orochi. Bien qu’il n’ait aucune expérience des arts martiaux, il sait tirer profit de sa petite taille et de sa vitesse pour mettre à mal ses adversaires. À première vue, Chris semble être un jeune garçon bien élevé, mais son sourire angélique dissimule son attitude diabolique.

Yashiro Nanakase est le guitariste principal de C.Y.S… Mais ce n’est qu’une couverture, car au cours des 660 dernières années, ce roi divin d’Orochi – véritable ennemi des trésors sacrés – s’est réincarné de nombreuses fois. Il développe un intérêt pour les pouvoirs mystérieux exercés par l’être connu sous le nom de Verse et rejoint KOF avec ses amis Shermie et Chris.

Charmante mais dangereuse, Shermie est à la fois créatrice de mode et claviériste principale du groupe C.Y.S. Sa vraie nature est la même que celle de Yashiro et Chris, car elle fait également partie des rois divins d’Orochi. Elle intègre son amour pour le catch dans ses attaques et utilise sa souplesse pour malmener ses adversaires. Shermie se montre très amicale avec son entourage, et même si elle semble assez décontractée, personne ne sait vraiment si son attitude est sincère.