Le créateur AF5 obtient son propre maillot officiel dans FIFA 21

Arsène, aka AF5, a conçu un maillot avec l’aide de sa communauté qui sera disponible dans le jeu.Le streamer AF5 s’est associé avec EA SPORTS pour le design d’un maillot exclusif qui fera son apparition dans FIFA 21.En tant que fan de longue date de la franchise EA SPORTS FIFA, AF5 crée du contenu autour du jeu depuis des années et divertit ses fans.EA SPORTS lui a offert l’opportunité d’être impliqué encore davantage dans le jeu en concevant un maillot qui sera disponible dans le mode FUT de FIFA 21.AF5 a choisi de créer son maillot au sein d’un livestream et de demander l’avis de sa communauté durant le processus de création.Le design final représente les valeurs du créateur et de ses origines françaises tout en ayant du style et en restant minimaliste.

🔥🎉 Affrontez mon équipe dans le mode Clashs d’Équipes sur #FUT21, mon maillot qu’on a créé ensemble est disponible dans les DCÉ, quelle folie 😍😍😍 #FIFA21 @EA_FIFA_France pic.twitter.com/fPtnIKL73m — AF5 (@ArseneF5) May 3, 2021

Pour obtenir le maillot, les joueurs devront affronter l’AF5 Crew en Clash d’Equipe (Featured Squad Battle) du 2 au 8 mai. L’équipe “AF5 crew” portera le maillot designé pour l’occasion.Les joueurs pourront débloquer ce maillot via un Défi Création d’Equipe (Squad Building Challenge) disponible sur la même période.