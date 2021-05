Xbox Game Pass : les arrivées en ce début de mois de mai

Partager Facebook

Dragon Quest Builders 2 (Console & PC) – 4 mai

Un jeu de rôle et de construction dans un monde fantastique menacé par une secte maléfique. Explorez, combattez, bâtissez et récoltez dans la campagne solo ou construisez dans le mode bac à sable en ligne pour 4 joueuses ou joueurs. Cette version contient : le pack d’Yotto, le pack moderniste, le pack aquarium, les lunettes noires du créateur, le chapeau légendaire, le trône de Lordragon et plus encore !

FIFA 21 (Console & PC) EA Play – 6 mai

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate et du Xbox Game Pass PC pourront entrer sur le terrain et obtenir des récompenses incroyables, dont un boost pour le mode Volta et un boost d’XP pour le mode FUT.

Steep (Cloud & Console) – 6 mai

Explorez un vaste monde ouvert, dans les Alpes, où la poudreuse est toujours fraîche et où la compétition ne cesse jamais. Apprivoisez la nature sauvage du continent américain avec la mise à jour gratuite Alaska, une nouvelle région pleine de défis. La montagne vous attend, foncez l’explorer.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console & PC) – 13 mai

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster offre deux grands classiques indémodables du genre à la nouvelle génération de fans comme à ceux de longue date. Plongez dans le monde de Spira et profitez de plus de 100 heures de jeu avec ces deux titres cultes.

Just Cause 4: Reloaded (Cloud, Console & PC) – 13 mai

Just Cause 4 Reloaded propose une expérience de gameplay complète explosive et inclut du contenu supplémentaire premium, ainsi que tous les ajouts et améliorations du jeu. Parcourez les cieux à grande vitesse avec la wingsuit militarisée Skystriker ou arpentez les routes de Solís au volant du Scorpion mortel.

Psychonauts (Cloud, Console & PC) – 13 mai

Une aventure psychique issue de l’esprit de Tim Schafer. Psychonauts conte l’histoire d’un jeune médium nommé Razputin. Explorez le domaine fantastique de l’esprit, rejoignez les Psychonautes !

Red Dead Online (Cloud & Console) – 13 mai

Rejoignez des millions de joueuses et de joueurs dans l’Ouest américain et découvrez un monde riche en nouveautés, mécaniques de jeu et améliorations accumulées au fil des années. Aventurez-vous dans le monde vivant et en constante évolution de Red Dead Online et explorez la vie dans l’Ouest sauvage. Traquez des criminels recherchés, chassez, pêchez, faites du commerce, cherchez des trésors, lancez votre production d’alcool de contrebande ou devenez un naturaliste pour connaître tous les secrets du règne animal et bien plus encore dans un monde riche en détails et d’une profondeur à couper le souffle.

Remnant: From the Ashes (PC) – 13 mai

Le monde a été plongé dans le chaos par un mal ancestral venu d’une autre dimension. Incarnant l’un des derniers survivants, vous devrez lutter en solo ou en groupe avec jusqu’à deux autres survivants contre des hordes d’ennemis redoutables pour défendre vos positions, reconstruire et reprendre ce qui a été perdu.

Les titres qui quittent le service le 15 mai :

Alan Wake (Console & PC)

Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC)

Dungeon of the Endless (Cloud, Console & PC)

Final Fantasy IX (Console & PC)

Hotline Miami (PC)

Plebby Quest: The Crusades (PC)