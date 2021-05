FUSER : que du love pour le mois de mai

Partager Facebook

Friday I’m In Love, What Is Love, Tainted Love, et bien d’autres morceaux seront disponibles en DLC ce mois-ci

NCSOFT et Harmonix Music Systems annoncent aujourd’hui les nouveaux morceaux disponibles en téléchargement dès le mois de mai pour FUSER. Ils s’accompagnent d’un premier Loop Pack entièrement gratuit, qui rassemble une collection de mélodies relaxantes et de sons que les joueurs pourront ajouter à leurs mixes.

Huit nouveaux morceaux seront disponibles en DLC au mois de mai :

Billie Eilish – Therefore I Am

The Cure – Friday I’m In Love

Dirty Vegas – Days Go By

Disclosure ft. Sam Smith – Latch

Haddaway – What Is Love

J. Cole – No Role Modelz

Soft Cell – Tainted Love

Some Lover – Days Ahead, Days Behind (gratuit)

FUSER permet aux joueurs de combiner des voix, des rythmes et des mélodies pour créer leurs propres morceaux de musique. Plus d’une centaine de chansons sont disponibles ainsi que des dizaines d’instruments et effets, pour qu’aucun mix ne ressemble à un autre. FUSER est le bac-à-sable musical ultime.