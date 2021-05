Blast Brigade : un nouveau jeu d’action / aventure en 2D pour PC et consoles

Partager Facebook

MY.GAMES et la toute nouvelle équipe de développement Allods Team Arcade dévoilent leur nouveau projet

MY.GAMES et Allods Team Arcade annoncent aujourd’hui un tout nouveau jeu : Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread. Il s’agit d’un jeu solo d’action / aventure en 2D pour PC et consoles. Blast Brigade sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il sera disponible sur Steam cette année.

Blast Brigade est actuellement en cours de développement. C’est le fruit du travail d’une nouvelle équipe au sein du studio Allods Team, dont le but est de concevoir des titres aux concepts originaux et accrocheurs. Allods Team Arcade compte dans ses rangs de jeunes talents qui ont pour ambition de s’essayer à de multiples genres.

Blast Brigade s’inspire des films d’action des années 80 et propose un savant mélange de phases de plateforme au rythme effréné et d’exploration à la metroidvania. Le joueur pourra compter sur l’aide de quatre héros jouables qui disposeront de leurs propres aptitudes. Pour sauver le monde, il faudra alterner entre les personnages, améliorer les armes disponibles, et affronter de redoutables ennemis.

Blast Brigade raconte l’histoire de valeureux héros venus des quatre coins du monde, dont la mission est de vaincre le terrible Dr. Cread. Lorsque une mission de routine se transforme soudain en quête pour sauver la planète, nos héros n’ont d’autre choix que de coopérer pour préserver l’ancien héritage d’une île paradisiaque.

Ces courageux héros devront explorer l’île qui sert de base au maléfique Dr. Cread. Après avoir échoué de nombreuses fois dans sa quête de domination du monde, celui-ci a transformé cette île paradisiaque en repaire secret. Il a réduit ses habitants en esclavage et les oblige désormais à construire un robot géant qui lui servira à détruire le monde. Pour vaincre le Dr. Cread, la Blast Brigade devra non seulement affronter son armée, mais aussi découvrir les secrets d’une technologie antique.





Le joueur contrôlera quatre personnages différents au fil du jeu :

L’américain Jeff (J. Jefferson) , qui fait entièrement confiance à son fidèle lance-grenades pour le sortir de toutes les mauvaises situations. Jeff est un héros américain typique, qui fonce toujours tête la première lorsque le Mal frappe à sa porte.

, qui fait entièrement confiance à son fidèle lance-grenades pour le sortir de toutes les mauvaises situations. Jeff est un héros américain typique, qui fonce toujours tête la première lorsque le Mal frappe à sa porte. L’agent Alexandra “Shura” Voron du KGB soviétique , qui s’infiltre en territoire ennemi à l’aide de son lance-grappin et élimine ses cibles avec un fusil de précision. Reine de l’infiltration, Shura préfère rester dans l’ombre pour atteindre ses objectifs.

, qui s’infiltre en territoire ennemi à l’aide de son lance-grappin et élimine ses cibles avec un fusil de précision. Reine de l’infiltration, Shura préfère rester dans l’ombre pour atteindre ses objectifs. L’écossais Gavin Henry Gale, dit Galahad , est un espion du MI6 récemment capturé par le Dr. Cread. Il a été soumis à plusieurs horribles expériences par le Dr. Cread et utilise désormais ses implants cybernétiques pour vaincre ses ennemis.

, est un espion du MI6 récemment capturé par le Dr. Cread. Il a été soumis à plusieurs horribles expériences par le Dr. Cread et utilise désormais ses implants cybernétiques pour vaincre ses ennemis. La sentinelle sacrée Vartaxaklahun “Vortex” Paqarnusta collabore avec la Blast Brigade pour libérer son île des griffes du Dr. Cread. Elle se bat à l’aide de chakrams et dispose de connaissances rudimentaires sur l’antique technologie de l’île.

Des chakrams sacrés de Vortex au grappin de Shura, les aptitudes des héros permettront d’approcher chaque situation de diverses manières.

Blast Brigade sera disponible au prix de 19,99 euros et sera classé PEGI 7.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du jeu et sur sa page Steam.