Hearthstone : la mise à jour 20.2 est désormais disponible

Une nouvelle aventure dédiée au personnage de Thrall est également prévue pour le 25 mai

Blizzard Entertainment annonce aujourd’hui la sortie de la nouvelle mise à jour de Hearthstone. Les joueurs peuvent désormais découvrir un nouveau type de serviteurs pour le mode Champs de bataille, mais aussi trois nouveaux héros et dix-sept serviteurs inédits. Les decks Paré au combat sont également disponibles et permettent aux joueurs d’ajouter un deck complet à leur collection. À la fin du mois, un nouveau chapitre du Livre des héros sera publié et permettra d’en apprendre plus sur le chaman orc Thrall.











Une mise à jour pour le mode Champs de bataille

Les Hurans arrivent dans la taverne ! Ils sont accompagnés d’une nouvelle mécanique, les gemmes de sang, mais aussi de trois nouveaux héros et de dix-sept serviteurs inédits.

Des decks Paré au combat, du 4 au 25 mai

Les joueurs vont pouvoir ajouter un deck complet de la classe de leur choix à leur collection permanente grâce aux nouveaux decks Paré au combat. Ceux-ci sont disponibles en jeu et dans la boutique en ligne au prix de 19,99 euros, dès aujourd’hui, pour une durée limitée, et dans la limite d’un deck par compte

Un nouveau chapitre du Livre des héros arrive le 25 mai

Arraché aux siens alors qu’il n’était qu’un enfant, Thrall a durement combattu pour se faire une place dans le monde et protéger ses alliés du danger. Des neiges d’Alterac au soleil de Kalimdor, le destin de Thrall a toujours été intimement lié à celui de la Horde. Terminer le Livre des héros : Thrall permettra de gagner un paquet de classe chaman rempli de cartes chaman standard.