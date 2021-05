La série “Pokémon, les voyages d’un Maître” débute en 2021

Partager Facebook

Une nouvelle saison du dessin animé est annoncée pour l’année du 25e anniversaire de Pokémon

The Pokémon Company International a annoncé une nouvelle saison du dessin animé Pokémon. La sortie est prévue pour cet été dans certains pays, et vers la fin de 2021 pour d’autres pays. La 24e saison du très populaire dessin animé retraçant les aventures de Sacha Ketchum et de son Pikachu sera intitulé « La série : les voyages d’un Maître ». Les premières images et le synopsis officiel de la saison ont également été révélés, offrant aux fans de la franchise une autre façon de célébrer les 25 ans de Pokémon au cours de cette année anniversaire spéciale.