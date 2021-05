Le voyage commence : Going Medieval entre en Accès Anticipé le 1er juin !

Partager Facebook

Les bâtisseurs frénétiques de The Irregular Corporation et les colons talentueux de Foxy Voxel sont fiers d’annoncer l’arrivée de leur jeu de gestion Going Medieval en Accès Anticipé, le 1er juin prochain sur l’Epic Games Store, Steam et GOG.com.

Le jeu sera disponible au prix de 22,99 € avec 10% de réduction au lancement, et sa bande-son atmosphérique sera également disponible à l’achat.

Avec son mélange original et addictif de construction, gestion et survie, Going Medieval sera façonné à l’aide de sa communauté de passionnés tout au long de sa période d’Accès Anticipé.

Foxy Voxel et The Irregular Corporation annoncent également la tenue d’une dernière phase de beta, du 21 au 24 mai prochain, pour offrir une dernière opportunité aux aspirants pionniers de développer leurs talents survivalistes avant le lancement du jeu. Les joueurs peuvent accéder à la beta sur l’Epic Games Store pendant cette période, ou en s’inscrivant sur Steam dès maintenant ou pendant la beta.

Découvrez la dernière version du jeu avec cette nouvelle bande-annonce :

Going Medieval transporte les joueurs en 1346 au moment où l’Europe, décimée par la peste noire, tente tant bien que mal de se remettre à flot. Les survivants ont migré loin du fléau et quelques colonies se reforment pour s’installer dans des territoires reculés, sauvages et naturels. La vie y est toutefois précaire à cette époque incertaine et dangereuse, sans frontières et sans lois. Les joueurs devront développer leurs colonies, guider leurs villageois et les protéger des hors-la-loi, barbares, bandits de grands chemins et fanatiques religieux qui sévissent anarchiquement dans les environs.

Planifiez, créez et construisez votre colonie en utilisant tous les matériaux à votre disposition comme l’argile, le bois ou la pierre et protégez vos villageois des maux les plus divers comme la faim, les ennemis et les intempéries. Armez-vous et défendez votre village contre les factions rivales en construisant des forteresses impénétrables à plusieurs étages, sans oublier de disposer stratégiquement vos archers et vos pièges. Les villageois heureux sont les plus productifs : un adage à ne pas oublier au moment de s’intéresser à leur bien-être physique et mental, crucial en vue d’une prospérité pérenne.

L’expérience solo de Going Medieval vous invite à découvrir l’une des périodes les plus sombres et les plus dangereuses de l’histoire de l’humanité : évitez les dangers, ou périssez comme tant d’autres avant vous. Avec des options de rejouabilité presque infinies, aucune partie ne ressemble à la précédente.

Ajoutez Going Medieval à votre liste de souhaits sur Steam et suivez Foxy Voxel sur Twitter @FoxyVoxel et The Irregular Corporation @IrregularCorp.