NCSOFT annonce Blade & Soul: Revival

Une importante mise à jour gratuite, disponible au troisième trimestre 2021

NCSOFT annonce aujourd’hui Blade & Soul: Revival. Cette mis à jour gratuite sera disponible au cours du troisième trimestre de cette année. Blade & Soul: Revival mettra notamment à niveau le moteur du jeu vers Unreal Engine 4. Mais ce n’est pas tout puisque cette mise à jour ira au-delà de simples améliorations graphiques et de performances. Blade & Soul: Revival apportera de nombreux changements aux donjons, mais aussi au système de combat, et permettra de changer de classe. D’autres informations seront dévoilées ultérieurement.

Le changement de classe : En gardant à l’esprit les nouvelles classes de personnages et la méta qui évolue sans cesse, Blade & Soul: Revival mettra en œuvre un nouveau système qui laissera aux joueurs la liberté de changer de classe et d’objets exclusifs. Ce système sera disponible pour tous les joueurs, néophytes comme vétérans. L’objectif est d’augmenter le nombre d’options de jeu pour tout le monde, tout en maintenant un équilibre contrôlé.

Le nouveau système de combat réactif au sein des donjons fera un retour instantané aux joueurs sur les instants héroïques de leurs batailles, afin de faire de rendre Blade & Soul plus immersif. Réaliser un combo de compétences est crucial dans Blade & Soul, et ce système mettra en valeur cette mécanique auprès des joueurs en temps réel au moyen d’animations qui apparaissent à l’écran. Les attaques conjointement menées, la protection des coéquipiers ainsi que d’autres synergies recevront également le même retour positif lorsqu’elles seront bien exécutées. Le système de difficulté des donjons : L’ajout de donjons d’élite pour les joueurs de haut niveau était une solution à court terme pour ceux et celles qui aiment les défis, grâce à un contenu plus difficile. Après avoir terminé le jeu une première fois, le recommencer pour obtenir du matériel était devenu une corvée pour beaucoup de joueurs et n’engendrait pas le même sentiment d’exaltation et de victoire. Blade & Soul: Revival ajoutera un nouveau système de difficulté pour les donjons, qui viendra compléter les trois niveaux qui existent déjà. L’objectif est de créer une expérience plus dynamique pour défier les joueurs lors de leurs prochaines sessions de jeu.

Blade & Soul: Revival accueillera de nombreuses autres améliorations. Que ce soit par des avancées graphiques et d’éclairage grâce à l’Unreal Engine 4, par des temps de chargement plus courts et par l’optimisation du réseau, ou encore par l’amélioration de l’interface utilisateur, chaque aspect de Blade & Soul sera modifié en profondeur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Blade & Soul.