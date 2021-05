Retournez en Outreterre le 2 juin avec le lancement de World of Warcraft: Burning Crusade Classic

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

À partir du 18 mai, vous pourrez choisir de faire avancer votre personnage vers Burning Crusade Classic ou de continuer l’aventure originale sur un royaume WoW® Classic era. Faites passer un personnage au niveau 58 avec le passe Porte des ténèbres optionnel, et améliorez votre expérience de jeu avec les bonus inspirés de l’Outreterre proposés dans la Deluxe Edition de Burning Crusade Classic.

Paris, France—6 mai 2021— « Vous n’êtes pas prêts ! » Il y a quatorze ans, Illidan Hurlorage a lancé un avertissement tonitruant à ceux qui oseraient venir l’affronter dans le royaume brisé de l’Outreterre. Dès le 2 juin, les héros d’Azeroth, qu’ils soient nouveaux ou vétérans, pourront rassembler leur courage, et leurs alliés, pour faire de nouveau face au Traître, avec la sortie mondiale de World of Warcraft®: Burning Crusade Classic™.

Burning Crusade Classic, reconstitution fidèle par Blizzard Entertainment de la toute première extension de World of Warcraft acclamée par la critique, permet aux joueurs de traverser la Porte des ténèbres vers le royaume brisé d’Outreterre, une planète gangrenée lointaine depuis laquelle les forces démoniaques de la Légion ardente préparent un assaut d’envergure contre toute forme de vie sur Azeroth. Avec un nouveau monde étrange et périlleux à découvrir, deux nouvelles races jouables, les Elfes de sang et les Draeneï, et la possibilité d’explorer l’Outreterre sur des montures volantes, Burning Crusade Classic permettra aux joueurs vétérans comme aux nouveaux venus de vivre une aventure intemporelle du monde de Warcraft.

« Le Burning Crusade d’origine a été, pour de nombreux joueurs de World of Warcraft, la première étape d’un voyage épique qui continue encore aujourd’hui ; mais pour beaucoup d’autres, fuir un saccageur gangrené ou affronter Illidan au sommet du Temple noir fait partie de la légende, a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment. Avec Burning Crusade Classic, nous souhaitons donner à tous les joueurs l’opportunité de vivre l’expérience de l’Outreterre telle qu’elle était il y a plus de 10 ans, et de partir à l’aventure avec tous leurs amis. Nous avons hâte de traverser de nouveau la Porte des ténèbres avec les héros d’Azeroth. »

Avec le déploiement de la mise à jour de prélancement de Burning Crusade Classic le 18 mai, les joueurs de WoW Classic pourront choisir de faire progresser leur personnage vers Burning Crusade Classic sur leur royaume habituel, ou continuer à profiter du contenu d’origine de WoW Classic sur les tout nouveaux royaumes Classic Era, qui ouvriront leurs portes le même jour. Les joueurs désireux de profiter des deux mondes pourront utiliser le service optionnel de clonage de personnage (disponible le 18 mai au prix de 35 € par personnage); qui leur permettra de continuer à jouer sur un royaume Classic Era avec une copie de leur personnage, tout en profitant de Burning Crusade Classic sur les royaumes standard.

À partir du 18 mai également, les joueurs pourront créer des personnages Elfes de sang et Draeneï sur les royaumes de Burning Crusade Classic et parcourir les zones de départ des deux races sur l’île de Brume-Azur et dans les bois des Chants éternels, afin de préparer leurs héros à l’ouverture de la Porte des ténèbres, le 2 juin. Dès le déploiement de la mise à jour de prélancement, et jusqu’à la sortie de l’extension, les joueurs pourront participer à un évènement en jeu à durée limitée afin de protéger des endroits clés d’Azeroth contre les agents démoniaques qui déferlent sur les terres Foudroyées depuis la Porte des ténèbres.

Tous les joueurs désireux de rejoindre l’aventure en Outreterre avec leurs amis pourront acheter le passe Porte des ténèbres (disponible dès le 18 mai au prix de 39,99 €), qui leur permettra de faire passer un personnage de leur choix au niveau 58 sur un royaume de Burning Crusade Classic (un passe maximum par compte World of Warcraft, non utilisable sur les Elfes de sang et les Draeneï).

Les explorateurs intrépides qui souhaitent faire passer leur expérience de Burning Crusade Classic au niveau supérieur peuvent opter pour la Deluxe Edition (69,99 €), également disponible le 18 mai avec la mise à jour de pré-lancement. Celle-ci inclut :

La monture Chasseur phasique réveillé , une créature qui puise dans les énergies occultes ayant transformé Draenor en Outreterre, utilisable uniquement dans Burning Crusade Classic et conçue pour être visuellement fidèle à l’extension originale.

, une créature qui puise dans les énergies occultes ayant transformé Draenor en Outreterre, utilisable uniquement dans Burning Crusade Classic et conçue pour être visuellement fidèle à l’extension originale. La monture Chasseur-phasique viridien , une variante utilisable dans la version moderne de World of Warcraft (y compris Shadowlands) et dont l’apparence reflète le style actuel du jeu.

, une variante utilisable dans la version moderne de World of Warcraft (y compris Shadowlands) et dont l’apparence reflète le style actuel du jeu. Une pierre de foyer Porte des ténèbres à utiliser dans Burning Crusade Classic, qui active un effet visuel unique inspiré du portail entre les mondes.

à utiliser dans Burning Crusade Classic, qui active un effet visuel unique inspiré du portail entre les mondes. Le jouet Voie d’Illidan pour Burning Crusade Classic, qui permet à votre personnage de laisser derrière lui un sillage de gangrefeu aux reflets changeants pendant une brève durée.

pour Burning Crusade Classic, qui permet à votre personnage de laisser derrière lui un sillage de gangrefeu aux reflets changeants pendant une brève durée. Le passe Porte des ténèbres , qui fait passer un personnage au niveau 58 (avec les mêmes restrictions que le passe Porte des ténèbres vendu séparément ; acheter le passe Porte des ténèbres indépendamment ne permet pas de bénéficier du passe une deuxième fois).

, qui fait passer un personnage au niveau 58 (avec les mêmes restrictions que le passe Porte des ténèbres vendu séparément ; acheter le passe Porte des ténèbres indépendamment ne permet pas de bénéficier du passe une deuxième fois). 30 jours de temps de jeu World of Warcraft, donnant accès à WoW Classic, Burning Crusade Classic ainsi qu’au jeu moderne.

Burning Crusade Classic bénéficie des bases fondamentales de WoW Classic, afin d’offrir aux joueurs une occasion unique de vivre ou revivre le prochain chapitre légendaire de la saga Warcraft®. Dès le lancement, et au fil des mises à jour de contenu à venir, cette version permet de redécouvrir les fonctionnalités de 2007, dont :

Le royaume brisé de l’Outreterre : parcourez les dangereux reliefs des Tranchantes, là où même les dragons n’osent s’aventurer ; chassez aux côtés des incorruptibles Orcs Mag’har au sein des îles en lévitation de Nagrand ; affrontez les agents démoniaques de la Légion aux portes du Temple noir, et bien plus.

: parcourez les dangereux reliefs des Tranchantes, là où même les dragons n’osent s’aventurer ; chassez aux côtés des incorruptibles Orcs Mag’har au sein des îles en lévitation de Nagrand ; affrontez les agents démoniaques de la Légion aux portes du Temple noir, et bien plus. Deux nouvelles races jouables : combattez pour la Horde parmi les Elfes de sang , à la recherche d’une nouvelle source de puissance arcanique, dont ils dépendaient autrefois, ou rejoignez l’Alliance en tant que Draeneï , peuple exilé de l’Outreterre en quête d’un nouveau foyer.

: combattez pour la Horde parmi les , à la recherche d’une nouvelle source de puissance arcanique, dont ils dépendaient autrefois, ou rejoignez l’Alliance en tant que , peuple exilé de l’Outreterre en quête d’un nouveau foyer. Rassemblez-vous aux portes de l’arène : prouvez votre valeur aux côtés de vos alliés les plus fidèles dans des combats JcJ en 2c2, 3c3 ou 5c5 dans l’arène des Épreuves ou le Cercle de sang.

: prouvez votre valeur aux côtés de vos alliés les plus fidèles dans des combats JcJ en 2c2, 3c3 ou 5c5 dans l’arène des Épreuves ou le Cercle de sang. Parcourez l’extension sur votre monture volante : prenez votre envol dans le ciel chaotique de Raz-de-Néant et propulsez-vous au-dessus de la vallée d’Ombrelune avec l’arrivée des montures volantes en Outreterre.

: prenez votre envol dans le ciel chaotique de Raz-de-Néant et propulsez-vous au-dessus de la vallée d’Ombrelune avec l’arrivée des montures volantes en Outreterre. Bravez les dangers des raids et donjons : partez à la conquête de donjons à 5 joueurs dans la forteresse cristalline du donjon de la Tempête et les grottes du Temps, où les héros seront témoins du passé d’Azeroth. Assiégez les couloirs hantés du raid à 10 joueurs de Karazhan, et rassemblez l’équipement qui vous permettra de vous confronter à Kil’jaeden dans le raid à 25 joueurs du plateau du Puits de soleil.

De nouvelles options pour les héros : optez pour le métier de joaillier et taillez de puissantes gemmes à sertir dans votre équipement ; choisissez entre la faction de l’Aldor et celle des Clairvoyants à Shattrath pour obtenir des récompenses uniques ; incarnez un paladin pour la Horde ou un chaman pour l’Alliance, et bien plus.

Comme WoW Classic, Burning Crusade Classic sera inclus dans l’abonnement à World of Warcraft sans frais supplémentaires.

Pour plus d’informations sur Burning Crusade Classic, consultez le site www.wowclassic.com.