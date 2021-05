Shadow Warrior 3 sort davantage de l’ombre en vidéo

Partager Facebook

Le talentueux groupe de nerds de Flying Wild Hog et de Devolver Digital lèvent le voile sur Shadow Warrior 3 avec une série de vidéos de gameplay.Le jeu sortira cette année sur PC et consoles.

La première nous emmène à la découverte d’un nouveau niveau, niché au cœur d’une montagne dangereuse à souhait…

Les joueurs pourront y découvrir l’ennemi Gassy Obariyon, ainsi qu’une arme à durée limitée – le minigun Double Trouble. La vidéo met également en évidence une caractéristique clé de Shadow Warrior 3 – l’utilisation de pièges environnementaux qui peuvent être activés pour dézinguer des groupes d’ennemis qui vous barrent la route.

Dans Shadow Warrior 3, Lo Wang reprend du service avec son ancien employeur devenu ennemi puis acolyte Orochi Zilla. Cette fois, notre mercenaire se lancera dans une quête improbable pour capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle. Armé d’un mélange de lames et de balles, Lo Wang crapahutera dans des endroits inexplorés du monde pour traquer la bête noire et empêcher l’apocalypse. Il aura par contre besoin de trucs bizarres comme le masque d’un dieu mort, un œuf de dragon, une touche de magie et suffisamment de puissance de feu pour détruire les Terres des Ombres.