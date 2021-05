Avis – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Partager Facebook

Dans l’univers des mobiles haut de gamme, Samsung joue encore une carte importante avec son Galaxy S21 Ultra 5G. Un grand smartphone qui a tout pour séduire…

De l’ultra Premium

Un an après le Galaxy S20 Ultra, particulièrement réussi, Samsung remet le couvert avec son petit frère, le S21 Ultra 5G, un smartphone prémium qui arrive avec un design revu, un nouveau processeur et un nouveau bloc photo.

On retrouve donc au menu une fiche technique de haut vol, qui commence par un écran Oled de 6,8 pouces 120Hz, une puce gravée en 5 nm et plus de modules photo. Un peu moins grand que le modèle de 2020, avec ces 6,8 pouces au lieu de 6,9, il reste imposant, avec un ratio de 20 :9 rendant sa prise en main agréable. Au dos, la finition mate est du plus bel effet et attire moins les traces de doigts que certains modèles. Autre nouveauté visible, l’îlot photo est désormais intégré dans le prolongement de la tranche droite, pour un aspect des plus réussis. Sous l’écran, on retrouve lecteur d’empreinte digitale de seconde génération qui s’avère des plus réactifs, rendant le déverrouillage du mobile quasi instantané. On notera encore une protection en verre Corning Gorilla Glass Victus tandis que le S21 Ultra est à la norme IP68, ce qui garantit son étanchéité.

Petite nouveauté de cette version, la compatibilité avec le S-Pen est finalement plutôt limitée. Sans batterie, les stylets vendus avec le S21 Ultra ne prennent pas en charge les fonctionnalités Bluetooth. De fait, son usage se limite à la prise de notes et à la navigation. Toutefois le stylet fonctionne parfaitement et la sensation de précision des Galaxy Note se retrouve ici.

Du côté de l’audio, le S21 Ultra ne possède pas de prise mini-jack 3,5 mm et encore moins d’adaptateur dans la boîte. Les écouteurs filaires sont à brancher directement sur le port USB-C et sont fournis. Le son des haut-parleurs est de bonne qualité, ils ne saturent pas aisément, même à plein volume, rendant l’écoute musicale agréable et il en va ainsi pour le visionnage des vidéos.

Une finition au top pour un mobile puissant et endurant

Des performances au rendez-vous

Le chip Exynos embarqué dans le S21 Ultra fait des étincelles, tandis que le mobile est très à l’aise dans la gestion de la mémoire vive, le plaçant dans le segment des meilleurs smartphones pour jouer.

On attend toujours Samsung avec ses nouveaux modèles pour la photo, et une fois de plus, on n’est pas déçus. Le S21 Ultra signe le retour du module principal de 108 mégapixels. Ce dernier est accompagné par un module ultra grand-angle de 12 mégapixels ainsi que par deux modules téléobjectifs. Le premier offre un zoom optique 3x de 10 mégapixels, alors que le second est un module périscopique offrant un zoom optique de 10x, toujours en 10 mégapixels.

Les résultats de jour pour le module principal sont excellents, tandis que de nuit, il faudra compter avec un certain lissage, faisant perdre des détails. Pour ce qui en est du module ultra grand-angle, si le résultat est correct, il faut toutefois noter une légère surexposition et un lissage logiciel exagéré, manquant globalement de piqué. De nuit et comparativement à la concurrence, le grand-angle s’en sort bien avec un bruit numérique contenu. Avec le module téléobjectif 3x, on note un léger flou, tandis que de nuit les détails s’estompent face au lissage. Enfin, le module périscopique 10 ne fait pas de miracles, gommant les détails les plus fins, mais les clichés restent exploitables, avec une exposition maîtrisée. Petit mot encore en ce qui concerne le module frontal. Ce dernier, avec ses 40 mégapixels est excellent, tandis qu’il permet la prise de vidéos en 8K à 24 i/s, tout en proposant une bonne stabilisation d’image. De plus, un mode “réalisateur” fait son apparition sur les S21. Il permet de filmer en utilisant un module arrière ainsi que le module avant du smartphone. Une fonctionnalité semblable à celle de l’application FiLMiC Pro. Ce mode vous permet aussi de prévisualiser les différentes focales en temps réel et de choisir à la volée celle que vous souhaitez utiliser.

Un mobile à considérer

Si on ajoute à son bilan une excellente autonomie grâce à une grosse batterie de 5000 mAh, permettant de tenir deux jours d’une utilisation modérée, le Galaxy S21 Ultra 5G est un très bon smartphone. Il saura satisfaire les utilisateurs exigeants tout comme les joueurs, grâce à des performances solides et un écran au top. Prix indicatif : CHF 1149.- en version 128 GB