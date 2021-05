Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures Sur consoles et PC pour Halloween 2021

Rejoignez Drac, Mavis, Dennis et les autres personnages emblématiques de la franchise pour une nouvelle aventure effrayante.

Outright Games, le principal éditeur mondial de divertissements interactifs destinés aux familles, est ravi d’annoncer, en collaboration avec Sony Pictures Consumer Products, Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures. Ce tout nouveau jeu vidéo met en scène les personnages préférés des fans de la franchise à succès et sortira pour Halloween sur PlayStation®, Nintendo Switch™, Xbox et PC digital.

Dans ce jeu de plateforme aventure en 3D, les joueurs incarneront leurs personnages préférés et se verront proposer une réinterprétation des contes classiques comme « Le Petit Chaperon Rouge » ou « Les habits neufs de l’Empereur ».

Hôtel Transylvanie est l’une des franchises cinématographiques originales Sony Pictures Animation qui a connu le plus de succès à ce jour. Les trois premiers films ont réalisé un box-office combiné de plus de 1,3 milliard de dollars. Le dernier film de la série, Hôtel Transylvanie 4 : Transformanie, sortira cet été.

“Nous sommes très heureux de retourner à l’Hôtel Transylvanie pour une nouvelle aventure effrayante et amusante pendant la saison d’Halloween”, a déclaré Terry Malham, PDG d’Outright Games. “Nous sommes ravis de pouvoir intégrer notre propre et unique histoire dans ce monde incroyable et de raconter à nouveau des contes de fées classiques en utilisant les personnages excentriques de la franchise “.